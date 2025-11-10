Surman: un gigante en terreno resbaladizo

El presunto embargo en una agencia de Grupo Surman abre un capítulo incómodo para el sector automotriz. La posible participación en la venta de autos remarcados en una sucursal de Volkswagen, cuyo CEO en México es Holger Nestler, pone en evidencia la vulnerabilidad de los consumidores frente a prácticas irregulares.

Más allá del hecho puntual, el caso refleja la urgencia de una supervisión más estricta en un mercado donde el volumen de operaciones no siempre se traduce en transparencia. Las quejas acumuladas ante la Profeco y las sanciones previas aplicadas por la Secretaría de la Función Pública dibujan un patrón preocupante. La empresa, que opera en 10 estados y mantiene contratos con dependencias federales, enfrenta el reto de demostrar que su expansión no se apoya en ventajas indebidas ni en descuidos regulatorios. La dimensión de sus operaciones multiplica la responsabilidad de actuar con ética y de garantizar la legalidad de cada unidad que pone en circulación.

Premio Alsea. Fundación Alsea, A.C., en alianza con World Vision, dio a conocer al ganador de la cuarta edición del Premio Alsea, que busca impulsar proyectos de investigación en nutrición y alimentación alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El reconocimiento fue otorgado al Dr. Samuel Durán Agüero y a la Universidad de San Sebastián en Chile, quienes recibirán un apoyo de 150 mil dólares para desarrollar una investigación multirregional enfocada en actualizar el perfil alimentario y nutricional de países de Latinoamérica y España. De acuerdo con la FAO, factores como la pandemia de Covid-19, la inflación alimentaria y el aumento de la pobreza han provocado que más del 40% de la población en la región enfrente dificultades para acceder a dietas saludables, contexto en el que este tipo de iniciativas busca generar conocimiento que contribuya al diseño de políticas efectivas en la materia.

135 años y contando. FEMSA, que dirige José Antonio Fernández Garza-Lagüera, cumple 135 años con una estrategia que prioriza la transformación sin perder su esencia. Lo que inició en 1890 como la Cervecería Cuauhtémoc en Monterrey se convirtió en un grupo que opera en 18 países y genera empleo para más de 392 mil personas. Su crecimiento refleja una combinación entre innovación, sostenibilidad y compromiso social.

Con FEMSA Forward, la compañía consolidó un nuevo rumbo al concentrarse en comercio minorista, bebidas y ecosistema digital, tras desinversiones estratégicas por más de 11 mil millones de dólares. En este aniversario, FEMSA reafirma su papel como actor económico y social, al mismo tiempo que demuestra que la permanencia se alcanza con adaptación constante.

Tetra Pak Factory. Tetra Pak presentó en el evento Gulfood Manufacturing 2025, realizado en Dubái, su nueva plataforma Tetra Pak Factory OS, un sistema operativo industrial que integra inteligencia artificial, automatización y análisis avanzado de datos con el objetivo de optimizar la producción, reducir costos y mejorar la sostenibilidad en la industria alimentaria. La herramienta permite a los fabricantes monitorear en tiempo real sus operaciones y tomar decisiones basadas en información precisa, lo que se traduce en mayor eficiencia y menor consumo de recursos como agua y energía. Quiere consolidar su liderazgo en soluciones tecnológicas para el procesamiento y envasado de alimentos, en un contexto donde la innovación digital y la eficiencia energética se han convertido en factores clave para la competitividad global del sector.

Voz en off. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, viajó a Santa Marta, Colombia, para participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-Unión Europea, que se celebra los días 9 y 10 de noviembre. El encuentro reúne a representantes de 60 países de ambas regiones con el objetivo de fortalecer el diálogo político y la cooperación birregional en diversos ámbitos…