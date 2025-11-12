El vacío más grande

Los encuentros entre Cruz Azul y Pumas casi nunca decepcionan. Es de los duelos entre equipos grandes que siempre dejan historias o huellas imborrables para sus clubes, jugadores y aficiones. Desde dos finales de liga, hasta remontadas históricas que han alimentado la rivalidad entre ambos equipos. Lamentablemente en el duelo del sábado pasado, jugado en Puebla por la llamada “cláusula del miedo”, ambos equipos perdieron jugadores claves por graves lesiones. Por los locales, el portero colombiano, Kevin Mier y por los universitarios José Juan Macías, un futbolista que parece maldito.

Vaya polémica se desató por la jugada en la que el futbolista del Cruz Azul, Kevin Mier, salió con fractura de la tibia y que lo dejará fuera de la cancha por algunos meses. Lo que realmente provocó todo este lío fue el cómo juzgó la barrida el árbitro Fernando Hernández, quien de primera instancia vio sólo la amarilla. En este punto se le podría dar como buena, ya que a primera instancia parecía sólo el choque por la inercia de la jugada; pero con la revisión del VAR, quedó totalmente claro que la jugada era merecedora de tarjeta roja por ser una barrida temeraria, fuerza desmedida, ambas piernas por delante o juego brusco grave.

En cualquiera de estas categorías podría entrar la jugada que tristemente deja al colombiano fuera de la liguilla y que pondrá en duda su posible llamado con la selección de Colombia para el Mundial 2026. Para sorpresa de todos, después de la revisión del VAR, el juez principal mantuvo su decisión, lo que provocó posteriormente una ola de quejas y encendió más la discusión sobre una posible inhabilitación de Adalberto Carrasquilla. En este sentido, la jugada parece ser sin mala intención, como lo manifestó el técnico de Pumas y el propio Carrasquilla, quien se disculpó con Mier y lamentó la lesión. Se viven horas de tensión entre ambos clubes por la solicitud de Cruz Azul de dejar inhabilitado al jugador de Pumas por tiempo indefinido.

De lado de Pumas, la melancolía también se apoderó del equipo porque en ese mismo encuentro José Juan Macías, quien comenzaba a sonreír nuevamente de la mano del futbol y algunos goles anotados con la camiseta auriazul, sufrió también una grave lesión en la misma rodilla de la que ha padecido. En otra jugada fortuita, JJ Macías chocó con Paradela y éste le cayó encima de la rodilla, el resultado: rotura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial, nueve meses al menos de recuperación.

La peor pesadilla para cualquier deportista es alejarse de lo que más ama por una lesión, comprometer un sueño como el Mundial en el caso de Kevin Mier o nuevamente caer en una grave lesión como José Juan Macías, son golpes duros de la vida pero también son las pruebas que sacan lo peor de un ser humano, aunque para reconstruirse es necesario transformarse en cenizas. Por ahora, confío en los tiempos para que el colombiano esté a tiempo para reclamar un puesto en la lista final para el Mundial 2026, y por otro lado, hoy ya se sabe que Pumas ha renovado un año más a JJ Macías para acompañarlo en su proceso de recuperación y vuelva a gritar un gol con toda la fuerza de su corazón, noticia que seguro dará tranquilidad al futbolista. ¡Fuerza cracks!