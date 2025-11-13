El poder contra Molotov 

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El mismo fin de semana en el que fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y que la sociedad michoacana exigía justicia y paz en un estado que ha sido vapuleado por la violencia y el crimen organizado, José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente, se indignaba de que los músicos de la banda Molotov osaran cuestionar a la llamada Cuarta Transformación en México.

Y es que, durante su concierto en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, conmemorando su 30 aniversario, la banda Molotov hizo declaraciones críticas directas al gobierno de la 4T.

Entre sus frases más destacadas dijeron:

“Éramos un país bien chingón. Ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación. ¡Que chinguen a su mad...! Estamos aquí porque somos igual que ustedes, somos mexicanos… aunque cada vez nos va un poco más mal”.

Molotov lleva 30 años cuestionando al poder en sus canciones; la crítica a la 4T la hicieron antes de cantar su famosa canción “Gimme the Power”, que se compuso hace 28 años. Una canción que se hizo en los años hegemónicos del PRI y que ha sido considerada un himno contra el abuso de poder.

Una composición que tiene frases icónicas como: “Dame, dame todo el power pa’ que te demos en la madre”, que es un grito contra los abusos del poder político y un llamado a devolver el control al pueblo.

“El pueblo unido, jamás será vencido, pero cuando está dormido, lo controlan los partidos”. Ésta es otra de las estrofas que dice Molotov. Y quizá la más fuerte, sobre todo en un actual México donde desde el Gobierno federal se quiere acabar con los contrapesos, está: “Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder”.

Y desde el escenario, Paco Ayala les dijo a sus fans: “El rock no está para quedar bien con el poder”.

Y José Ramón escribió en su cuenta de X: “No sabía el contexto de eso de ‘Éramos un país bien chingón’. De flojera los críticos desubicados y convenencieros. La verdad, hace rato que los de Molotov dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México”.

Pues hay que decirle a José Ramón que está equivocado, que para abrir los ojos se dé una vuelta a Uruapan y le pregunte al pueblo si está feliz, y que también vea los resultados de la banda Molotov, que, por cierto, sí trabaja y lo lleva haciendo más de 30 años.

NO SE SOMETEN

Tan sólo este 2025, en su gira conmemorativa llamada TXXXR 30 Aniversario, se han presentado en por lo menos 60 fechas con llenos totales en su recorrido por América Latina, Europa, Estados Unidos y México.

Y que le contesta Paco Ayala a José Ramón: “¡Ya vi que nos escribió el panzón millonario!! Jaja de mega fan a Chairo/idiota! ¡Todos los políticos, absolutamente todos valen ver... pero tu papá más que todos juntos!!”.

Por supuesto que empezó un debate en redes sociales, entre los seguidores de Molotov y los influencers de Morena con sus bots para criticar a Molotov e insultarlos. Y se armó una campaña para desprestigiar a Molotov sólo porque cuestionó al poder y se atrevieron a contestarle a José Ramón.

En entrevistas, Ayala ha señalado que el gobierno de López Obrador “no cumplió con lo prometido” y que “Morena terminó siendo el gobierno más priista de todos”, una postura que, según él, reafirma el compromiso del grupo con la crítica y la libertad de expresión.

“El rock debe seguir siendo una herramienta de denuncia, no un instrumento de complacencia”, ha reiterado el bajista, enfatizando que la esencia del género “está en cuestionar, no en alinearse”.

Tratar de callar a Molotov con recursos del Estado es censura, como la que intentó hacer Arturo Ávila, diputado federal de Morena, quien presentó una reforma al artículo 208 del Código Penal Federal para callar a los sacerdotes. Justo lo escribía en esta columna el lunes pasado.

Desde abril de este año, presentó una iniciativa, que pasó desapercibida, para silenciar a los sacerdotes en las iglesias con el pretexto de garantizar un Estado laico y eliminar discursos de odio.

Lo que la ley proponía era supuestamente tipificar y sancionar la apología del delito; en realidad, lo que buscaba es que desde las iglesias no se exija justicia por las víctimas de la violencia y coartar la libertad de expresión en las misas.

Y es que lo que se buscaba con esta ley es adicionar un párrafo al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que quienes dirijan asociaciones religiosas y operen medios digitales se sujeten a los lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Secretaría de Gobernación (Segob). Estos lineamientos atenderían la “neutralidad de la red digital” y la “prevención de discursos de odio”.

Lo cierto es que ha sido tal la presión social para que no se siga censurando a la población, que el pasado 10 de noviembre Arturo Ávila retiró la iniciativa de proyecto en la que mencionaba a las organizaciones religiosas.

Por cierto, hace cuatro años Molotov demandó por plagio ante la Fiscalía General de la República al entonces candidato de Morena por la alcaldía de Aguascalientes, Arturo Ávila, por usar su canción “Voto latino” para su campaña política. El mismo que quiso censurar a las organizaciones religiosas.

A la canción, que integra el álbum debut de la banda, le cambiaron el coro en el que se podía escuchar “voto masivo”, en vez de “voto latino”.