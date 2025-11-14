Alertas por violencia

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Las movilizaciones de la disidencia magisterial, hoy, y las que habrá mañana en la capital de la República, convocadas vía digital por la llamada Generación Z, de nacidos entre 1997 y 2012, a la que se unirá el vandálico Grupo Negro, más las que habrá en Uruapan por el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan y en otros municipios de Michoacán y de otras entidades, mantiene en alerta al Gobierno federal y su Gabinete de Seguridad, por la violencia que pueda registrarse, a pesar de los llamados a no generarla.

El reforzado blindaje de Palacio Nacional y en edificios que lo rodean, aunado a la restricción de acceso de algunas de las calles que rodean el Zócalo, en el que está el plantón de la CNTE —con su agresividad de siempre—, refleja no solamente la preocupación sino temor de las propias autoridades de que si de los reclamos se desatan enfrentamientos, los contingentes policíacos, como en ocasiones anteriores, se mantienen expectantes y hasta agredidos, por el riesgo de que si responden, se les acuse de represores.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Se cumplen mañana 15 días del asesinato del edil de Uruapan y a pesar de que su viuda y hoy sucesora en ese cargo, Grecia Quiroz, dijo en su visita a Palacio Nacional que “todos saben quiénes son y dónde están” los autores, no hay visos de que los ubiquen y mucho menos aprehendan, mientras cunden reclamos ciudadanos de justicia en marchas dentro y fuera de Michoacán.

Ella cuenta ahora con una custodia de 21 efectivos del Ejército —no de la Guardia Nacional—, que según declaró la Presidenta Sheinbaum, solicitara, y que su esposo nunca aceptó, como tampoco policías estatales por sus públicas discrepancias con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Los miembros del Gabinete de Seguridad sesionaron ayer en Uruapan con la presencia de la alcaldesa sustituta, en donde se anunció la certificación de policías municipales, más operativos, instalación de un nuevo cuartel y refuerzos policíaco-militares. También estuvieron en Morelia.

Además, se informó que la región limonera de Tierra Caliente, así como el corredor comercial con el Tianguis de Apatzingán, fue reforzada por las Fuerzas Armadas, a un mes de que el líder de esos productores, Bernardo Bravo, fuera secuestrado y ejecutado.

Desaparecido en el municipio de Tultepec desde el 31 de octubre, el sacerdote Ernesto Baltasar Hernández Vilchis, apareció muerto acuchillado, por lo que hay dos detenidos en la Fiscalía del Estado de México.

Que Estados Unidos aceptó aplicar los protocolos de la Secretaría de Marina para interceptar embarcaciones con cargas de droga en aguas internacionales, declaró la Presidenta Sheinbaum.