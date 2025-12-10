Aplauden Emisión de Bono Verde de la Ciudad de México

La Ciudad de México, realizó una nueva emisión de Bono Verde por hasta tres mil millones de pesos, un instrumento quirografario a tasa fija con calificación AAA por Fitch y HR Ratings, dirigido al financiamiento de las Líneas 5 y 6 del Cablebús. La operación se llevó a cabo en un marco de financiamiento sostenible respaldado por la Taxonomía Sostenible de México, desarrollada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que establece criterios ambientales y sociales, así como mecanismos de trazabilidad y reportes de impacto.

El acto contó con la presencia de autoridades vinculadas al desarrollo financiero y de movilidad, entre ellas representantes de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, así como directivos de la Bolsa Mexicana de Valores. Durante el evento se hizo referencia al origen de esta relación con los mercados de capitales, que se remonta a 2003 durante la administración del entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, cuando la Ciudad realizó una colocación por 2 mil 500 millones de pesos para financiar obra pública estratégica.

Esta nueva emisión se enmarca en la continuidad de proyectos de movilidad sustentable impulsados inicialmente durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, como Jefa de Gobierno, entre ellos el Cablebús, considerado un sistema que contribuye a reducir emisiones, mejorar tiempos de traslado y conectar zonas históricamente marginadas. Para el sector financiero, el Bono Verde refuerza la tendencia de los gobiernos subnacionales a utilizar instrumentos alineados con principios internacionales y estándares nacionales de sostenibilidad, al tiempo que consolida un modelo de financiamiento transparente y responsable. La presencia de autoridades locales, representantes del mercado y participantes institucionales refleja el interés por promover el acceso ordenado al financiamiento sostenible y fortalecer la infraestructura urbana con criterios técnicos, fiscales y ambientales que respondan a los retos del desarrollo y la transición hacia modelos urbanos más eficientes.

Patrimonio bajo la lupa. Enrique Flores Ruiz, director general de Notarías de Coahuila, volvió a colocarse en la conversación pública. Mientras su dependencia impulsa clausuras, retiros de fiats y expedientes contra fedatarios en Sabinas, Morelos, Torreón y Arteaga, su patrimonio inmobiliario se ha convertido en punto de interés público. El funcionario reporta cinco propiedades, dos adquiridas por crédito y tres recibidas por donación en 1983 y 1995, etapa en la que ocupaba puestos medios en la estructura estatal. Hoy percibe 47 mil pesos mensuales y no reporta empresas, pero las propiedades acumuladas empiezan a levantar cejas en un contexto donde la dependencia que encabeza ha endurecido las sanciones. El antecedente se suma a episodios controvertidos durante su paso por la Secretaría de Educación local, donde encabezó bajas de docentes y enfrentó críticas en un caso de agresión escolar. Entre notarios, hay molestia y no falta quien pregunte si la vara es igual para todos o sólo aplica hacia afuera.

Capacitan a GN. La Unidad de Inteligencia Financiera concluyó el Taller de Especificaciones Técnicas para la Implementación del Diplomado en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dirigido a personal de la Guardia Nacional e impartido con especialistas de la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia. La capacitación abordó el marco nacional e internacional de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, tipologías financieras, manejo de criptoactivos, obligaciones de actividades vulnerables y el papel de la inteligencia financiera en la seguridad pública, fortaleciendo métodos de análisis y herramientas operativas para detectar y mitigar riesgos, en un contexto sensible tras episodios recientes de esquemas ilícitos en instituciones financieras. La coordinación interinstitucional reforzó una visión integral alineada con estándares como las recomendaciones del GAFI y fortaleció la profesionalización del personal encargado de identificar operaciones irregulares y apoyar investigaciones, aportando a la estabilidad y confiabilidad del sistema financiero.

Voz en off. Banco Actinver presentó Divisa Flex, una tarjeta recargable Mastercard que permite a los clientes contar con un plástico multidivisas con saldo simultáneo en dólares americanos, dólares canadienses, euros y libras esterlinas, pensada para personas que acostumbran viajar al extranjero, realizan compras o necesitan hacer retiros en cajeros ATM en moneda local, lo cual resulta útil para quienes estudian en programas internacionales; también puede utilizarse para compras en línea en sitios extranjeros, evitando comisiones por cambio de divisas al operar directamente con los saldos disponibles en cualquiera de las monedas que admite la tarjeta...