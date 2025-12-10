La guerra del agua

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Hace dos décadas se advirtió de la crisis hídrica en México. Salvo esfuerzos aislados y proyectos específicos en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, los recursos destinados a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) siempre fueron cortos respecto al pasivo acumulado por años de sobreexplotación y deforestación… pero el recorte presupuestal para ello fue radical en el mandato de Andrés Manuel López. El actual gobierno ha intentado atajar la crisis hídrica con una nueva legislación.

Más allá de la táctica de presión comercial de Donald Trump, la exigencia de que se paguen de inmediato 246 millones de litros cúbicos de los afluentes fronterizos hacia los agricultores texanos (so pena de arancel del 5% a todas las exportaciones mexicanas) podría reflejar desconfianza hacia la instrumentación de la nueva legislación, además propiamente del cumplimiento de las obligaciones binacionales. Vaya, si la USTR, a cargo de Jamieson Greer, formó un nutrido documento con más de 180 páginas que documentan 54 violaciones no arancelarias de México contra su país previa la renegociación del T-MEC, ¿podría agregar otra?

Aquí, en territorio nacional, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que dirige Juan Carlos Anaya, expresó inquietudes a propósito de la referida reforma, porque si bien busca optimizar la administración del recurso hídrico y priorizar el consumo humano, también implica analizar posibles riesgos sobre producción de alimentos, economía rural o certeza jurídica.

Resaltan expertos, por ejemplo, que el artículo 4° de la Constitución reconoce dos derechos que deben considerarse complementarios y prioritarios de manera simultánea: el derecho humano al agua y el derecho a la alimentación. No obstante, no queda claro cómo equilibrarlos, lo que, se ha señalado, genera duda, especialmente en lo relativo a las concesiones de agua superficial y subterránea.

Otro de los aspectos observados es cómo la Conagua enfrentará el desafío de administrar, otorgar y revisar concesiones, cesiones y transferencias, cuando en diversos momentos ha enfrentado desafíos en materia de inspección, verificación y resolución de trámites.

Las sugerencias del más afamado centro de investigación agrocomercial apuntan hacia acciones estructurales tales como 1) Inversión estatal y municipal en infraestructura, mantenimiento y redes de distribución. 2) Modernización de la infraestructura de riego. 3) Tecnificación parcelaria. 4) Supervisión rigurosa y aplicación de sanciones para quienes incurran en abusos, incluyendo a autoridades locales que no administren ni cobren el agua de manera adecuada. 5) Incentivos económicos y técnicos para fomentar el uso sustentable del recurso.

Acota, por supuesto, el garantizar la certeza jurídica, la transparencia y la existencia de procesos claros que permitan a productores planificar a largo plazo, así como fortalecer la capacidad operativa de la dependencia reguladora.

¿No qué no, AT&T?. Desde algunas semanas la compañía de telecomunicaciones estadounidense que dirige John Stankey empezó a torear las preguntas acerca de que si vendería su filial en México, de que “no respondemos rumores” e incluso a negar la venta misma. Pero ya salió el peine, pues trascendió que Televisa/izzi se perfila para comprar AT&T México, que dirige Mónica Aspe, en una transacción que rondará los 3 mil millones y 4 mil millones de dólares por toda la infraestructura y base de clientes.

Se trata de una jugada de largo plazo planeada por Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, que exige estrategia y capital para lograr lo que la empresa estadounidense nunca pudo: ser un rival de real peso ante América Móvil/Telcel.

Y bueno, TelevisaUnivisión sigue enrrachado en audiencias, esta vez con los partidos de semifinales a través de TUDN Mex que presenciaron 24.2 millones de personas: el Toluca-Monterrey con 13.2 millones de televidentes y Tigres-Cruz Azul con 11 millones, todos ello en multiplataforma conforme a las mediciones de la Alianza para la Calidad de la Medición Multimedia.

Estrenan RIU Ventura en Cancún. Y en su apuesta de inversión a largo plazo, la cadena de hoteles RIU que encabeza Luis Riu Güell acaba de estrenar su sexto hotel en Cancún, el Riu Ventura, ubicado junto a Playa Delfines… para así sumar 15 hoteles en Quintana Roo y 23 en México. Al igual que sus demás establecimientos, opera bajo el concepto “todo incluido 24 horas”, ofreciendo 705 habitaciones con una novedad destacada para RIU en México: 36 habitaciones estilo swim-up con piscina privada.

Entre sus grandes novedades también se encuentra una zona exclusiva solo para adultos en la sexta planta, que incluye una piscina y un sky bar con vistas panorámicas al Caribe. En la planta baja, el hotel cuenta con cuatro amplias piscinas exteriores y una zona acuática para niños.

Y por su fuera poco, RIU proyecta en 2026 las reformas de los hoteles Riu Palace Peninsula (Cancún) y RIU Palace México (Playa del Carmen), así como la construcción del Hotel RIU Palace Quintana Roo (Costa Mujeres).

Tres nuevos bancos con licencia operativa. Y si, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a cargo de Ángel Cabrera, ya expidió las licencias operativas para los bancos Nu, Plata y Revolut, bancos que ahora están bajo una supervisión y revisión sobre su estructura de trabajo —personal, sistemas, cajas de compensación, etcétera —aún antes de entrar a funcionar comercialmente.

Nada que ver con Finsus, cuya solicitud de licencia sigue a lomo de venado.