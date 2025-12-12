Nafin, inflación, la Virgen y sustitución de importaciones

Una preocupación real del consumidor mexicano es que al aplicarse aranceles de hasta de 50% a 1,463 fracciones de importaciones originarias de China es que se traduzca en mayores precios y se sumen a la presión inflacionaria que ha erosionado todos y cada uno de los aumentos de salarios mínimos que suele presumir el secretario del Trabajo, Marath Bolaños; sin embargo, los estudios de sensibilidad de mercado realizados por la Secretaría de Hacienda, que encabeza Edgar Amador, vaticinan que los aumentos se focalizarán en productos para los que no hay competencia nacional… y ahí surge la oportunidad para empujar la sustitución de importaciones con la Banca de Desarrollo.

Pero de mientras, es sabido en la Agencia Nacional de Aduanas de México, a cargo de Rafael Marín, que fabricantes chinos de autos tomaron la precaución de llenar sus patios portuarios y bodegas tierra dentro desde antes que el congreso aprobara los aumentos arancelarios a fin de tener stock suficiente para planificar sus eventuales estrategias de arribo fabril a México.

Así que —dígase lo que se diga desde el oficialismo— los nuevos gravámenes comerciales van con dedicatoria a favor de la política comercial de Donald Trump… y con el beneficio para las arcas públicas mexicanas de que se proyecta un aumento de 60% en la captación de impuestos a la importación al tiempo que dará alivio a diversas industrias mexicanas, como la textil y del calzado tal y como la ha expresado la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Lourdes Medina, así como cuatro ilustres miembros de la comunidad judía que la semana antepasada extendieron sus bendiciones a sus trabajadores de sus empresas a través de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, la que encabeza el diputado morenista Pedro Haces, al ser titular de sus contratos colectivos de trabajo.

El embajador chino en nuestro país, Chen Daojiang, lamentó la decisión gubernamental, pues ello puede socavar la competitividad de exportaciones mexicanas y potenciar la inflación. Razón no le falta. Y por ello resulta vital una estrategia de financiar (ahora sí) con capital de riesgo, garantías y créditos de primer piso para rearticular las cadenas de valor rotas hace tres décadas, pero que ni por asomo se intentó actualizar y fortalecer durante el obradorato, pues la banca de desarrollo se concentró en financiar a proveedores de las onerosas e ineficientes obras faraónicas.

Actualmente las cosas parecen dar un giro importante y positivo: Nacional Financiera, ahora a cargo de Roberto Lazzeri, ve en su capacidad de palanca sobre capital y manejo presupuestal y de cartera la posibilidad de canalizar durante este sexenio hasta un billón de pesos para ampliar la proveeduría nacional para exportación y exportación directa de Pequeñas y Medianas Empresas. A la fecha, en alianza con la banca comercial que representa Emilio Romano desde la Asociación de Bancos de México, se han otorgado garantías al 26% de las Pymes y alcanza créditos por 120 mil millones de pesos.

La articulación de cadenas más sofisticadas para nuevas cadenas de valor (microchips, aleaciones metálicas y su torneado, baterías de larga duración, por ejemplo) requiere acciones mas organizadas… y se están coordinando con la Asociación Mexica de Profesionales Inmobiliarios que dirige Claudia Esteves para concretar los 15 polos de desarrollo que diseñó y promueve el subsecretario de industria y comercio de Economía, Vidal Llerenas.

Duxon, innovación y solidaridad social. Retomar el crecimiento económico del país depende de elevar la seguridad en el comercio internacional y al mismo tiempo generar oportunidades de trabajo en México y condiciones de vida digna. En esto destaca el Grupo Duxon que encabeza Omar Anitua Valdovinos, especializado en labores de seguridad portuaria, aspecto esencial para una economía abierta.

La innovación de procesos y herramientas se reflejan en que Duxon genera mas de 5,500 empleos directos e indirectos a través de 10 empresas que además de estar presentes en la estratégica tarea de seguridad privada, se ha diversificado hacia la construcción, servicios de salud y financieros. Las empresas que integran a la agrupación son Sepiver, Pegsa, Hazard R.S. Buuk Uniforms, VitalCare, CPS Limpieza, La Heroica, Ver Capital y Clínicas de la Frontera, mismas que operan en Veracruz, Tabasco y Ciudad de México.

La gestión profesional con visión a largo plazo le permite a Duxon un crecimiento constante entre innovación y la responsabilidad social en los entornos donde se desempeña, creando un modelo de negocios rentable y al mismo tiempo sustentables y sostenibles.

Consumo automotor a la baja. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) que encabeza Guillermo Rosales, y SimDataGroup que lleva Daniel Heredia, dieron a conocer que las ventas de vehículos nuevos en el país cayeron al tercer trimestre de 2025, síntoma de desconfianza del consumidor, falta de certeza en el empleo futuro y reacomodos de la competencia: en julio, agosto y septiembre las ventas disminuyeron 13.4%, 15.9% y 1.9% respectivamente, frente al mismo periodo de 2024, y acumulando una baja de 6.4% de enero a septiembre.

En contraste, los autos seminuevos mostraron un mejor desempeño: crecieron 9.1% en julio y un acumulado anual refleja un alza de 2.5%. Esto sugiere que los consumidores están optando por alternativas más accesibles y disponibilidad, pues la demanda se concentra en modelos con más de seis años de antigüedad.

Ya en noviembre pasado, las marcas con mejor desempeño en nueve meses del año en número de unidades fueron Nissan que dirige Rodrigo Centeno (6.7%), Geely a cargo de Bryan Wu (226.4%) y Changan a cargo de Max Song (183.5%). Las caídas mas notorias fueron de Chirey Motor al mando de Svein Azcué (-77.6%), General Motors a cargo de Paco Garza (-4.9%) y MG Motors que conduce Zhang Wei (-14.7%).

Un año difícil… y el que viene.