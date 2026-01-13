Devorador de técnicos

El nombre de Xabi Alonso es uno más que quedará grabado no en las páginas gloriosas del Real Madrid, sino en el lado opuesto de la historia, en donde muchos otros, varios de ellos entrenadores jóvenes o hechos en casa que no lograron pasar el examen del “vestuario”. En los últimos 15 años, ha habido 11 veces cambio de entrenador en el banquillo merengue y sólo tres entrenadores han logrado mantenerse más de una temporada: Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane y José Mourinho. Un dato que revela que a pesar de contar con una de las plantillas más poderosas, el Real Madrid es un equipo que no se “dirige solo”.

Desde un principio se notó a un Xabi Alonso inestable, sin el apoyo absoluto del club y con tensiones abiertas frente a jugadores del primer equipo. El primer fracaso fue muy temprano en el Mundial de Clubes, que si bien se entendía que era muy temprano para juzgar a Xabi, generó ruido en la prensa madrileña y desde entonces se comenzó a mirar con lupa cada movimiento del entrenador español. Otros factores como la “mala fortuna” de Kylian Mbappé, que desde su salida del PSG los franceses han ganado todo y él, con el Real Madrid suma más fracasos que sonrisas, han sumado en la presión mediática. Sin olvidar el gesto antideportivo del francés incitando a sus compañeros para no realizar el pasillo al Barcelona el pasado domingo.

Y, precisamente, esa derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa, fue el último pecado de Alonso. Antes, la derrota ante el Celta de Vigo por goleada en el mismísimo Santiago Bernabéu, había calentado la situación al máximo y la última carta para el exentrenador del Bayern Leverkusen era ganar el trofeo en Arabia ante el odiado rival. También el tema de lesiones fue un factor que jugó en contra del entrenador por el que el cuadro de Madrid tuvo que pagar a los alemanes.

En palabras de Jorge Valdano, la salida de Toni Kroos y la falta de un jugador que comande el mediocampo, ha sido uno de los motivos que Alonso nunca pudo solucionar, intentando con todos los mediocampistas varias fórmulas sin resultados favorables. Además, también el discurso de Florentino Pérez ya asomaba una relación sin confianza, las sensaciones nunca fueron buenas, más allá de que los resultados no eran malos del todo, pero en el Real Madrid no hay una derrota que alivie.

Para tratar de enderezar el rumbo del barco, llega otro nombre muy conocido por el Real Madrid: Álvaro Arbeloa procedente del Castilla y filial del primer equipo. Otro entrenador muy joven y con poca experiencia y que, de entrada, se puede suponer que es un “rómpase en caso de emergencia”, que ayude a quitar la presión a los futbolistas para cerrar de la mejor forma la temporada, mientras Florentino Pérez elige al próximo entrenador, algún histórico o al técnico de moda, quien sea, ya sabrá que ser entrenador del Real Madrid, es uno de los trabajos más difíciles del mundo. Mientras que Xabi Alonso, que fue la sensación en su paso por la liga alemana, ahora parece dirigirse a Liverpool, que lo espera con los brazos abiertos. Ya veremos quién era el problema en el siempre complicado banquillo merengue.