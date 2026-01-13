Semar: Toledo Guzmán, nuevo subsecretario de Morales

La creación de la subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios hace un mes representa una reorganización conforme a los protocolos y parámetros de funcionalidad que busca ampliar la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) del almirante Raymundo Morales Ángeles: se trata de una instancia de operación y resolución de las misiones encomendadas a la institución, desde las Administraciones del Sistema Portuario Nacional o Asiponas —con énfasis en combatir el huachicol fiscal y cualquier otro contrabando—, supervisión del grupo aeroportuario a cargo, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y labores conexas como el proyecto turístico de Islas Marías.

Y para ese cargo de subsecretario se perfila el almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán, un almirante de tres estrellas, es decir, que posee el grado más alto en la Armada de México en el alto mando de la Semar y, actualmente, inspector y contralor superior de la secretaría… o sea que cuenta con la mayor confianza institucional y directa con el titular del ramo.

Y no es para menos la importancia de esta subsecretaría ante los retos y dificultades en curso… como el huachicol fiscal que pese a haber sido ya suprimido prácticamente en las aduanas marítimas del país, los grupos del crimen organizado y las “pandillas portuarias” buscan cualquier resquicio legal y/o descuido para volver a las andadas.

Por ejemplo, si no se encontraron los 20 millones de litros de diésel de contrabando para los que tienen capacidad los tanques del Challenge Procyton en marzo de 2025 —y sólo se detuvieron 10 millones cuando arribaron las fuerzas de la Secretaría de Seguridad Pública de Omar García Harfuch luego de la investigación y denuncia que efectuó el equipo de Rafael Marín Mollinedo en la Agencia Nacional de Aduanas de México— es porque previamente se habían succionado en el puerto de Tampico 10 millones de litros a través de un desfile de vehículos equivalentes a 250 carrotanques.

Es difícil imaginar que el entonces director de la Asipona Tampico —el vicealmirante Salvador Camargo Vivero— no hubiese notado nada extraño con la circulación de una gran cantidad de carrotanques el pasado 19 de marzo, o que el director de la aduana no se haya dado por enterado (el capitán Alejandro Torres Joaquín) de lo que le habían notificado sus jefes como un caso evidente de “huachicol fiscal”.

Ambos funcionarios llegaron a ese cargo por recomendación de los sobrinos del exsecretario de Marina, los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna (vicealmirante) y Fernando Farías Laguna (contraalmirante), hoy bajo proceso judicial.

Por tanto, así como atajar permanentemente el contrabando marítimo es uno de los objetivos inmediatos de una mejor coordinación operativa, también lo es colocar nuevamente en condiciones funcionales y seguras al Tren Interoceánico para evitar nuevas tragedias y relanzar los 10 Polos de Desarrollo en el Istmo de Tehuantepec.

Hacia adelante, se trata de repotenciar los programas y proyectos de desarrollo económico regional y nacional a cargo de la Semar con mayor planeación y supervisión ahora con tres subsecretarios.

Aguas: reaparece “la fachada” Sales UP. La reaparición de Sales Up, la empresa que en el papel es propiedad de Gaer Zamora Alonso y Diana Madrigal Flores, como posible proveedora del Gobierno federal, no puede leerse como un hecho aislado ni meramente administrativo: es una empresa de creación reciente, sin trayectoria pública, sin especialización productiva clara y con un sólo contrato gubernamental documentado, firmado nada menos que por René Gavira, hoy preso y señalado como pieza clave del desfalco en Segalmex.

Vaya, esa compañía pretende incursionar en un sector altamente sensible como el de la provisión de vehículos de carga y flotillas para dependencias federales, sin acreditar experiencia previa ni capacidades técnicas verificables. La supuesta relación comercial que presume con la empresa estadounidense Navistar Defense, que hasta ahora no aparece respaldada por registros públicos, refuerza las sospechas del truco propio de los intermediarios oportunistas.

Las alertas ya están encendidas y nos cuentan que la Secretaría Anticorrupción, que comanda Raquel Buenrostro Sánchez, ya iniciaría la revisión a fondo de Sales Up y de los procesos de licitación donde ha entrado. El objetivo, advierten, es cerrarle el paso al uso de empresas fachada, que ha sido un mecanismo recurrente para desviar recursos públicos.

Blackpol y la incursión a España. Quien se ha consolidado al paso de una década es Blackpol Venture & Law, la firma especializada en fondos de inversión, family offices y apoyo jurídico integral como un socio estratégico para más de 350 empresas mexicanas interesadas en expandirse al mercado español.

La Estrategia 2026 de la firma, liderada por los socios David Amado, Eduardo Ortega y Fernando Martín se centra en el fortalecimiento e implantación de family offices en España, así como en el sector inmobiliario.

En el primero de los casos el enfoque estratégico tiene miras hacia lo legal y fiscal, permitiéndoles optimizar recursos patrimoniales y hacer crecer los activos de sus clientes. En el segundo se busca asegurar operaciones seguras y rentables a través de asesorías integrales, due diligence, regulaciones urbanísticas e implementación de mecanismos de protección para compradores e inversión extranjera.

La meta de la firma para 2026 es el fortalecimiento de capitales y la apertura de oportunidades en sectores clave como real estate, hotelería y retail, pues invertir en España es una gran oportunidad para empresas mexicanas…, pero debe hacerse con la asesoría fiscal, legal, cultural y financiera adecuada para adaptar el modelo de negocios a la cultura empresarial española y las dinámicas de negociación europeas.

Si quiere diversificarse geográfica y comercialmente, tome nota.