INE autónomo y garantía a pluris: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En pleno remolino de inconformidades no sólo de la oposición partidista y expertos en la materia, sino también de amplios sectores de la opinión pública y, sobre todo, en las filas de su propio movimiento, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anticipó en su mañanera que su propuesta de reforma electoral impulsará mantener la autonomía del INE y garantizar la representatividad de minorías, y rechazó “que Morena quiera tener el control de todo o que vaya a convertirse en partido único”.

Ante la andanada de críticas de la oposición y de la derecha de que esa reforma llevará al país a un régimen autoritario, respondió que es falso, al asegurar que “en México hay democracia electoral, libertades, respeto a derechos humanos y sanciones cuando hay abusos de autoridad”, al igual que defendió la polémica elección del Poder Judicial como “mecanismo democrático, aunque genere debate”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Kenia López Rabadán, la panista presidenta de la Cámara de Diputados, sostuvo que el Congreso debe reflejar la preferencia electoral de los mexicanos, no el avasallamiento del partido que gobierna, al recordar que, en 2024, el 54 por ciento de los mexicanos votó por el Gobierno, pero el 46 por ciento lo hizo a favor de la oposición, lo que confirmó un país plural.

Agregó que el problema no es cuántos pluris quieran recortar —100 de los actuales 200 que hay hasta ahora— sino cómo va a lastimarse la representación de millones de mexicanos que en la pasada elección casi alcanzó la mitad del total de sufragios.

Por su parte, el senador del PVEM y expriista Jorge Carlos Ramírez Marín, anticipó que su ahora partido no respaldaría una reforma electoral que reduzca el número de plurinominales ni el financiamiento público a los partidos, como ya lo advirtiera también el PT, que son los que le dan mayoría absoluta a Morena para reformas constitucionales.

Mientras María Corina Machado, la venezolana Premio Nobel que lideró la oposición en su país, visitaba al presidente Donald Trump en la Casa Blanca y salió convencida de que contará con él para liberar a Venezuela de la dictadura, la vicepresidenta madurista, Delcy Rodríguez, pidió a legisladores de su país aprobar reformas que abran las puertas a mayor inversión extranjera.

A pesar de los nubarrones estadounidenses que hay sobre el T-MEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, principal negociador de ese acuerdo, dijo en la mañanera que México buscará mantener éste, fortalecer el mecanismo de solución de controversias y avanzar en la aplicación de reglas entre los países firmantes.

Insisten en EU en participar en operaciones conjuntas contra cárteles mexicanos de las drogas, ya sea en operaciones especiales o con agentes de la CIA.