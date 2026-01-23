Cae El Bótox, extorsionador limonero

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Señalado como autor intelectual de la ejecución de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle en Apatzingán, en octubre pasado, e identificado como el principal extorsionador de limoneros en esa región, César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Bótox, líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, aliado al Cártel Jalisco Nueva Generación, fue capturado en la comunidad de Santa Ana Amatlán, en un operativo conjunto de las fuerzas militares, y trasladado a esta capital.

Tenía al menos siete órdenes de aprehensión locales y federales en su contra, como objetivo prioritario generador de violencia y su captura provocó bloqueos de grupos criminales en carreteras de Apatzingán a Tepalcatepec y Aguilillas y sometido a interrogatorios en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de donde posteriormente se le llevará al penal de alta seguridad mexiquense de El Altiplano.

DE ESTO Y DE AQUELLO…´

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Reunión de seguridad en Washington

El rotundo rechazo de mandatarios de países de Europa a su pretensión de invadir militarmente Groenlandia, que tras hacerle frente personalmente en el Foro Económico Mundial de Davos obligó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a dar marcha atrás, no les impondrá aranceles e insistió en que buscará negociar con ellos, sin desistir de apoderarse de ese territorio por la amenaza de que lo hagan Rusia o China.

Después de que en su intervención dijera que Canadá vive gracias a Estados Unidos, el primer ministro, Mark Carney, en cuya intervención en ese mismo evento advirtiera que el mundo enfrenta no una transición sino una ruptura del orden mundial, le respondió que su país vive y vivirá por el trabajo y esfuerzo de los canadienses y no por ayuda de su vecino.

Hasta que se hizo público que los sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, acusados de participar en una red de contrabando de huachicol, seguían en la nómina de esa dependencia, fueron dados de baja: el primero, almirante, preso en El Altiplano, desde hace varios meses, y el segundo, vicealmirante, prófugo aún, así como dos elementos más.

No obstante aquella presunción, cada vez que se hablaba de su remoción, de que sólo saldría de la entonces PGR “con los pies por delante”, al comparecer ayer en la Comisión Permanente, Alejandro Gertz Manero consideró que tenía que hacer un cambio en su vida pública y “decidió” someterse a la aprobación legislativa.

En la sesión de la Permanente, el lunes, rendirá protesta como nuevo embajador en el Reino Unido, en medio de críticas a Josefa González-Blanco por las denuncias, despidos y renuncias por maltrato al personal de esa embajada, que está esperanzado en que las cosas cambien.