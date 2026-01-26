Juicio por asesinato de Lumumba revive colonialismo en Bélgica

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El político y empresario Etienne Davignon enfrenta un juicio en Bruselas por su presunta participación en el asesinato del líder anticolonialista y nacionalista congoleño, Patrice Lumumba en1961.

El pasado alcanzó al alto funcionario que con 93 años está acusado por crímenes de guerra y deberá defenderse ante los jueces de la Sala del Consejo del Tribunal Penal de Bruselas.

Aunque han pasado 65 año del atroz asesinato del dirigente Patrice Lumumba, su figura se mantiene presente como símbolo de la lucha anticolonialista de África.

Lumumba fue un luchador social que buscaba la independencia del Congo del dominio colonial de Bélgica. El líder anticolonialista luchó contra las injusticias y la violencia a la que él y su pueblo fueron sometidos hasta lograr convertirse en el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo, entre junio y septiembre de 1960, tras la independencia del Estado de la ocupación belga.

La defensa de sus ideales le costaron la vida cuando presuntamente Etienne Davignon junto con otros diez funcionarios, fue detenido y sometido a torturas, fusilamiento, mutilación y la intención de desparecer todo rastro de su cuerpo tras ser disuelto en ácido.

Los presuntos asesinos querían desparecer cualquier rastro del líder nacionalista para que su legado desapareciera con su muerte; sin embargo, Lumumba fue nombrado héroe nacional en 1966 y es un símbolo de la lucha congoleña por la independencia del país.

Actualmente, el único sospechoso que sigue vivo y presuntamente sabe lo que pasó es Etienne Davignon, según la denuncia presentada por la familia de Lumumba en 2011.

Tras diez años de investigaciones fue la fiscalía la que pidió un juicio ante al tribunal penal de Bruselas, en junio de 2025, por los crímenes de guerra cometidos por Davignon en contra del activista congoleño.

La justicia por fin podría llegar para la familia de Lumumba que exige un juicio al único sobreviviente sospechoso de su muerte. Los crímenes de guerra como los crímenes de genocidio y de lesa humanidad no prescriben y es por ello que se abrió después de tantos años la investigación por el asesinato del líder anticolonialista.

Su asesinato muestra no solo la injusticia de esa época sino todo un aparato del más alto nivel que se activó para hacer a un lado a una figura incómoda que buscaba la independencia de su país de la opresión europea.

El pasado 17 de enero se conmemoraron los 65 años del asesinato de Patrice Lumumba y gracias a asociaciones como el Colectivo Memoria Colonia y Antidiscriminación se sigue muy de cerca el juicio contra Davignon en Bélgica y la memoria del activista sigue presente.

Patrice Lumumba es una figura en contra del imperialismo y el poder colonial, dos poderes que hoy parecen revivir con la administración estadounidense de Donald Trump y sus acciones imperialistas en Latinoamérica y Europa.