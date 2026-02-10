Auditorías y reforma electoral atemorizan inversión

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Hace una semana se lanzaron los ambiciosos programas oficiales para impulsar inversión público-privada en infraestructura pesada y estimular a la pequeña y mediana empresa en su alcance local y regional; independientemente de los buenos propósitos y de los claroscuros operativos en cada proyecto en particular, entre los organismos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial que encabeza José Medina Mora, se comentan dos factores generales que atemorizan la inversión: el récord de auditorías fiscales registrado en 2025 y el cambio constante de reglas de gobernabilidad como la reforma electoral.

Las auditorías exhaustivas efectuadas por el gobierno el año pasado son de dominio público con casos emblemáticos, tanto para empresas altamente exportadoras como para compañías enfocadas al mercado interno… y que muchos de esos litigios están próximamente a resolverse por el pleno de la Corte de Justicia en los siguientes días, lo cual constituirá una “prueba de fuego de certidumbre jurídica” para el pleno.

“A las empresarias y empresarios se les pueden cobrar impuestos, pero no se les puede obligar a invertir”, se comenta en los círculos del capital.

Por otro lado está la “fiebre reformadora” del gobierno. El número de reformas, como si se tratara de puntos en un juego de video, son presumidos por la lideresa de Morena, Luisa María Alcalde, sin percatarse siquiera que la estabilidad legal y reglamentaria es la materia prima para los que arriesgan capital y/o crédito. El constante cambio de reglas no permite planificar costos e ingresos.

A todos esos cambios se agrega la eventual propuesta de reforma electoral —salida del gobierno central y que pretendería crear un modelo de partido único que excluya de la estructura de gobiernos a propuestas y liderazgos diferentes al dominante— como un poderoso elemento que hace dudar a mujeres y hombres de negocios sobre intensificar sus actividades más allá de lo estrictamente necesario para no quebrar.

“No es el momento de cambiar las reglas del juego democrático”, es el sentir de las personas que efectúan el 85% de la inversión en el país como lo demuestran las más recientes encuestas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que encabeza Juan José Sierra.

Y pese a ello —y vale aplausos de pie—, la Coparmex impulsa para mañana y el jueves el Foro Internacional de Innovación y Emprendimiento aún en un entorno inhóspito para empresarias y empresarios, ofrecer herramientas, soluciones aplicativas e información para hacer crecer y sostener la actividad privada a pesar de todo. En el foro participarán, entre otros, Ninfa Salinas, vicepresidenta de Grupo Salinas; Javier Treviño, vicepresidente de Walmart de México; Rubén Coppel, presidente de Banco y Afore Coppel, y Horacio Fernández, fundador de Tajín (el de las salsitas) y secretario de innovación del Gobierno de Jalisco.

El empresariado es el caballo que jala la carreta, diría Winston Churchill.

BADA, seis años democratizando el arte. El contacto con la pintura, la escultura, el diseño, la música, la poesía y la novela, la danza, el canto y las ciencias exactas ha encaminado durante milenios al entendimiento humano más allá de su condición animal, hasta niveles de evolución casi insospechados. Por ello, la feria de arte más importante de América Latina y quizá del mundo celebrada este fin de semana en el Campo Marte, BADA México, dio espacio a más de 200 expositores que ofrecieron, en experiencia directa, su obra a los más de 20 mil visitantes que tuvieron la posibilidad de adquirir piezas sin intermediarios.

Con el respaldo de Banco Azteca, que encabeza Alejandro Valenzuela, en BADA los creadores no ofrecieron simples objetos, sino elementos capaces de expandir la experiencia estética del público expectante y del comprador activo. La organización dirigida por Ana Spinetto ofreció por sexto año consecutivo un espacio de exhibición y comercio directo favorecedor del artista autónomo, al mérito y acceso real al circuito profesional del arte libre… y que nuevamente alentó la capacidad de asombro y de reflexión de los asistentes.

Grupo Andrade, 100 años sobre ruedas. Hace ya una centuria que inició operaciones Grupo Andrade, la firma líder de distribución de automóviles en México y que encabeza Ángel Mieres Zimmermann. Junto con la innovación tecnológica y de servicios, la agrupación cuenta actualmente con 60 agencias que movilizan 35 diferentes marcas de automóviles con el soporte de venta y posventa que requieren sus clientes.

La innovación no es sólo en el tipo de vehículos, sino también de mercadeo, pues ha lanzado el modelo de piso de venta directamente en el estacionamiento de un centro comercial, siendo el primero de ellos en la plaza Encuentro Oceanía, de la CDMX, con lo que se reduce 50% el desplazamiento para la compra de un vehículo nuevo.

Coppel invierte 14,300 millones de pesos en expansión. En entorno de pesimismo del consumidor e inflación, Grupo Coppel, dirigido por Diego Coppel Sullivan, afina su estrategia este año al invertir más de 14 mil 300 millones de pesos en la expansión de su infraestructura comercial, fortalecimiento tecnológico y transición al uso de energías más limpias: prevé abrir hasta 80 tiendas —con formatos especializados como agencias de motocicletas—, remodelación de 100 sucursales y renovación de los centros de distribución.

En el ámbito tecnológico se integrará Inteligencia Artificial en logística y cadena de suministro, para mejorar la experiencia del usuario e incrementar las compras en línea. También se busca elevar a más de 1,100 vehículos híbridos y eléctricos, y que hasta 900 de sus inmuebles operen con paneles solares con miras a que en 2030 el 30% de su consumo energético provenga de energías limpias.

Con ello se espera crear 2,500 empleos directos en el año, adicionales a los 130,000 que ya colaboran en Coppel.