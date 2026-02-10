Por cárteles, México en la mira de Trump

Mientras el caso Tequila se complicó con la designación de la alcaldesa interina, Lorena Marisol Rodríguez, muy vinculada al narco alcalde preso, Diego Rivera Navarro, el Financial Times reveló que México está convertido en foco de creciente atención para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los vínculos de cárteles mexicanos con el régimen de Venezuela que encabezaba Nicolás Maduro.

Reveló el diario británico que la acusación del Departamento de Justicia de EU contra el exmandatario contiene “decenas de referencias a México”, de que algunos de los cárteles más poderosos de nuestro país habrían colaborado con funcionarios del gobierno venezolano para traficar cocaína y lavar dinero, y que las menciones a nuestro país en esos documentos lo ubican en una posición aún más vulnerable.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La regidora priista de Tequila, Alondra Romero Cordero, acusó a la designada sucesora del alcalde de Tequila, de estar ligada a éste y de cantarle corridos a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y otros dos regidores. La independiente Evelyn Castañeda y el emecista Crisol Bañuelos votaron en contra y, su colega, Luz Elena Aguirre, amenazada de muerte por el narco edil, se abstuvo, entre dudas de que las cosas en ese municipio vayan a cambiar.

Flanqueada por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, a bordo de un jeep militar, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se trasladó de la Alameda al Zócalo para conmemorar el aniversario de la Marcha de la Lealtad, en el que el general Ricardo Trevilla, titular de la Sedena, pronunció un discurso para recordar ese acto.

Cinco de los 10 mineros secuestrados por un grupo armado en el municipio Concordia, en Sinaloa, fueron identificados por sus familiares y autoridades, tras ser encontrados en una fosa en la comunidad de El Verde, en la que hay otros restos que pueden ser de sus compañeros, al tiempo que la empresa canadiense Vizsela Silver, que explota esa mina, expresó su consternación por lo sucedido.

Por más intentos en reducirla, la inflación en enero siguió al alza: 3.79 por ciento, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, arriba del 3.69 del mes anterior, lo que confirma la decisión del Banco de México de interrumpir recortes a su tasa de interés.

La confirmación del retiro de Carlos Aceves del Olmo de la Secretaría General de la CTM, de la que ha estado ausente tiempo atrás, abrió paso al grupo de dirigentes que por años han estado en lo que queda de la que fuera una importante central obrera, de la que sólo queda recordar a don Fidel Velázquez, quien fuera su eterno, influyente y poderoso dirigente.