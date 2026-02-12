Banco de México, ¿hasta cuándo?

Si hay una organización que ha fallado es el Banco de México. El problema es que su falla atenta directamente contra nuestro bienestar. ¿En qué consiste dicha falla? Respondo utilizando los parámetros del mismo Banco de México. Lo mido con su propia vara, su meta de inflación.

Fue en enero de 2003 cuando la junta de gobierno del Banco de México fijó, como objetivo permanente y de largo plazo, una inflación anual del 3%. De haberse cumplido con la meta, la inflación acumulada de 2003 a 2025 tendría que haber sido 97.36%. ¿Cuál fue en realidad? 168.32%, 70.96 puntos porcentuales mayor, el 72.88%. Tanto por la eficacia del Banco de México para mantener la inflación en la meta puntual del 3%.

Si en vez de considerar, como lo hice en el párrafo anterior, la inflación general, consideramos la inflación subyacente, que por excluir del cálculo los productos cuyos precios son muy volátiles (agropecuarios), o no se determinan por la relación oferta – demanda (energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno), refleja mejor la inflación real, tenemos que la acumulada entre 2003 y 2025 fue 149.11%. Según la meta del Banco de México (3%), debería haber sido 97.36%. Resultó 51.75 puntos porcentuales mayor, el 53.15%.

Ya sea que consideremos la general, o la subyacente, la inflación ha sido mucho mayor que la que debería haber sido, según la meta establecida por las mismas autoridades monetarias, cuyo fracaso está a la vista.

La meta puntual de inflación es 3%, más menos un punto porcentual de margen de error, por lo que la menor inflación aceptable es 2% y la mayor 4%.

Fue en marzo de 2021 cuando la inflación se ubicó por arriba del 4% (4.67%), y fue hasta junio de ese año cuando el Banco de México decidió empezar a aplicar “el remedio” contra el repunte inflacionario, el aumento en la Tasa de Interés Interbancaria (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/2022/02/16/tii-eficaz/). En el Anuncio de Política Monetaria de aquel entonces el banco central informó que sería en alguno de los meses del segundo trimestre de 2022 (abril, mayo o junio), cuando se alcanzaría la meta del 3%. Para no hacer el cuento largo, en el más reciente Anuncio de Política Monetaria, del 5 de febrero pasado, se nos informó que será en alguno de los meses del segundo trimestre de 2027 (abril, mayo o junio), cuando, ¿ahora sí?, se alcance la inflación del 3%.

El Banco de México lleva, y allí están de prueba 38 Anuncios de Política Monetaria, del 24 de junio de 2021 al 5 de febrero de 2026, “aventando hacia adelante” la fecha en la cual se alcanzará la meta de inflación del 3%, lo cual muestra lo errado de sus proyecciones, resultado de ineficacia de su política monetaria. Por eso, hace unos días, pregunté en X: “¿En serio creen que la manipulación de la Tasa de Interés Interbancaria de parte del Banco de México es la manera correcta de llevar la inflación a la meta puntual del 3%?”. Pregunta a la que agrego, una vez más, esta otra: ¿Es correcto que un banco central tenga metas de inflación?

Mientras el Banco de México tenga meta de inflación seguirá habiendo inflación. Se seguirá perdiendo el poder adquisitivo de nuestro dinero, y por lo tanto de nuestro trabajo. Se seguirá violando el derecho de propiedad sobre el poder adquisitivo íntegro de nuestro trabajo, que es parte del derecho de propiedad sobre el producto íntegro de nuestro trabajo.