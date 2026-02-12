Corrupción pone en riesgo al país

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Frente a lo que ocurre estos días en el país por la revelación de escándalos de corrupción sexenal, cobra vigencia esa declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el martes en la Base Aérea de Santa Lucía, de que “cuando se traiciona la voluntad popular, se pone en riesgo a la nación”, y aquélla resulta ser tan peligrosa como la amenaza de intervención extranjera, a la que se refiriera.

El reporte del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, dado a conocer ayer desde Berlín, ubica a México entre los que durante años la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional penetre en todos los niveles de gobierno y sociedad, en lo que es una nueva, enésima alerta, de la que prevalece en el país.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Las pruebas de láser antidrones en el espacio aéreo de Texas, que obligaron al cierre del espacio aéreo, sin alertar a la Casa Blanca, el Pentágono y al Departamento de Defensa en Estados Unidos, provocó severos daños a señales en ese país y en parte de México.

A pesar de que el secretario de Transporte, la Fiscalía General y funcionarios del gobierno estadounidense afirmaron inicialmente que se trataba de drones de cárteles mexicanos, funcionarios de la administración Trump reportaron que se trató de un “arma secreta” para contrarrestarlos, lo que confirmara más tarde la Casa Blanca.

Sin embargo, interrogada sobre la suspensión de vuelos en el aeropuerto de El Paso, la Presidenta Sheinbaum respondió que su gobierno no tiene ninguna información sobre uso de drones por parte de cárteles mexicanos en la frontera con Estados Unidos, a los que en ese país se atribuyera su uso.

Ahora sí aprobó el Senado el ingreso de marines de Estados Unidos armados con fines de entrenamiento a tropas mexicanas, en un avión Hércules al aeropuerto de Campeche y en la sesión se pidió explicación sobre los drones que volaron el espacio en El Paso.

Más diferendos en Morena, ahora entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el líder de sus diputados, Ricardo Monreal, quien la exhortó a superar diferencias con diputados locales, a lo que le respondió “que no se meta en los asuntos de su estado y que mejor cuide su chiquero y proteja a Alito”.

Aprueba el Senado la jornada laboral de 40 horas, que tendrá aplicación gradual hasta 2030 y la devuelve a San Lázaro, que es la Cámara de origen.

Ni familiares de mineros muertos, ni la empresa canadiense para la que trabajaban en el municipio de Concordia, en Sinaloa, creen que lo ocurrido haya sido una “confusión”, porque de tiempo atrás recibieron amenazas de grupos criminales.