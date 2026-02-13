Cultura atiza la huelga nacional de radio y televisión

Nunca, desde que existe radiodifusión en México, ha estallado una huelga nacional de trabajadores de radio y televisión…, pero el cuatroteismo rompería ese récord el próximo domingo a las 24 horas: la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza presentará las iniciativas —que nadie, salvo el Gobierno, conoce su contenido— de una nueva Ley de Cine y el Audiovisual y la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, que generan tal incertidumbre que impide a las empresas de la industria ofrecer más del 3% de aumento salarial a sus 21 mil trabajadores sindicalizados, los cuales están por estallar una huelga general

Y hasta el momento, los sindicatos del sector no aceptan ese aumento. Algunos de sus líderes han declarado que sus agremiados están en “estado de prehuelga”: el miércoles pasado fracasaron las negociaciones ante la Secretaría del Trabajo, de Marath Bolaños, negociaciones que se retomarán hoy viernes, pero con riesgo de que no se logre un acuerdo.

Y no es por falta de ánimo de empresas y empresarios: la industria de la radio y la televisión está ya de por sí sobrerreguladas (tiempos oficiales, una censura disfrazada bajo una ley de “derecho de las audiencias”, restricción a los tiempos para comercialización) y enfrenta la competencia intensa de plataformas digitales y el desarrollo de herramientas de Inteligencia Artificial, además de las extorsiones del crimen organizado. Y los cambios regulatorios sobre las formas autorizadas para contenidos audiovisuales y alcance de los derechos de los creadores pueden tener un efecto devastador sobre los ya presionados márgenes de rentabilidad.

Y es que como ya es el sello del régimen, la secretaria Curiel de Icaza no consultó los cambios de leyes con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), que encabeza José Antonio García, y al parecer ni con los sindicatos que agrupan a 21 mil trabajadores reunidos en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT), que encabeza Francisco Contreras, ni con el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (Sitatyr), que lidera Ernesto Arellano.

O sea, que la Secretaría de Cultura elabora las nuevas reglas con la opinión de sus allegados y sus afines, y nadie más. Otra muestra de una “superioridad moral” de “los revolucionarios de la conciencia” que excluyen de sus modos de gobierno los intereses de amplios grupos sociales y del sector empresarial… mismo que en ese entorno no puede arriesgar un aumento salarial más alto de lo ofrecido.

De estallar la huelga, no sólo se impactaría a 21 sindicalizados, sino a más de 180 empleados, colaboradores y trabajadores indirectos que participan en una de las más activas industrias culturales.

Aeroméxico, Viva, por desconectar a Cuba. Son siete vuelos a la semana —uno por día— que Aeroméxico y VivaAerobus realizan a La Habana. La ocupación por aeronave se calcula arriba del 65% que permite un margen aceptable de utilidad bruta, aunque ambas aerolíneas requieren de funcionar con refueling, o sea, llevando su propio combustible en el viaje de ida para que en el regreso no tengan que depender del inexistente suministro de turbosina de la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Ambas aerolíneas miden milimétricamente, día a día, la situación isleña antes de suspender sus vuelos… lo que sin embargo resulta inminente.

Las aerolíneas que comandan Andrés Conesa y Roberto Alcántara, mantienen la operación regular hacia y desde Cuba, pero hacen la lectura precisa del evidente colapso energético y su impacto en todas las actividades económicas, incluyendo el turismo. Todo indica que en cosa de días se precipitará la situación de la dictadura.

Concanaco: semana de 40 horas con incentivos fiscales. La carga económica que puede representar reducir por decreto la semana laboral de 48 a 40 horas es de 66 mil pesos por empleado (considerando los tiempos extras con pago doble) lo cual puede llevar al cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, por más que se regodeen legisladores morenista como Andrea Chavez e Ignacio Mier. Ciertamente a muchos políticos, que no saben lo que es pagar una nómina y mantener un negocio a flote, ese golpe no les interesa, pues lo suyo es la propaganda.

Pero a los liderazgos empresariales responsables, como Octavio de la Torre en la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), propone nueve medidas para el bienestar laboral sostenible, destacando el subsidio fiscal a las empresas desde la hora 41 semanal, con el fin de compartir el costo del tiempo extra entre empleadores y el Estado, evitando que la desaparición operativa de horas triples y la obligación de pago desde la primera hora extraordinaria provoque el cierre de negocios familiares y el crecimiento de la informalidad.

¿Se solidarizará el Estado con quienes generan riqueza?

Diego acumula denuncias… y fotografías. El exalcalde de Tequila, Diego Rivera, no sólo fue denunciado por Casa Cuervo, de Juan Domingo Bekcmann, sino también por Sauza USA, que conduce Servando Calderón, Tequila Orendain, al mando de Juan Casados; diversos ejidatarios, transportistas turísticos (de los famosos “barrilitos”) y decenas de habitantes del municipio. El común denominador de las denuncias es la extorsión, amenazas e incluso torturas.

Y bueno, entre los personajes de Morena que ya no quieren acordarse de sus fotos con Rivera es el legislador coahuilense Antonio Attolini, quien simplemente dice no tener nada que decir sobre la imagen donde aparece junto al hoy procesado por crimen organizado.

Vaya, vaya.