Drones de cárteles en EU: Bondi

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Las versiones de que la fuerza aérea de Estados Unidos destruyó drones lanzados por cárteles mexicanos de las drogas al espacio de ese país, como aseguró la fiscal Pamela Bondi, parecen pretexto para que el presidente Donald Trump cumpla su reiterada amenaza de atacar fuertemente por aire y tierra a las declaradas por él, “organizaciones terroristas extranjeras”.

Eso ocurrió el mismo día que los secretarios mexicanos de la Defensa, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Pedro Morales, así como mandos militares de otros países, acudieron a Washington a un encuentro con el secretario de Guerra, Peter Brian Hegseth, organizado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general John Daniel Caine, para ratificar la cooperación militar de Estados Unidos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

No solamente los secretarios de la Defensa y Marina estuvieron en la capital de Estados Unidos esta semana: también acudió el de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aunque en una reunión distinta con funcionarios de otras dependencias del gobierno de ese país para asuntos de esas áreas en las que de tiempo atrás han sostenido, relacionadas con acciones que han emprendido conjuntamente como parte de la cooperación entre los dos países.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, declaró ayer que en la reunión con funcionarios estadounidenses sobre el T-MEC, México ha buscado que los aranceles en la industria automotriz sean homogéneos, porque a lo largo del tiempo se han tomado decisiones diferentes, a fin de que éstos no se conviertan en desventaja y que el mandato que tiene es “que ese tratado se revise, renueve, perfeccione y siga adelante”.

Tan imparable como la generalizada violencia en el país, sigue el robo de hidrocarburo con el aseguramiento de 82 mil litros, localizados en 17 tanques de almacenamiento, junto con 25 contenedores y 149 vehículos, hallados en cuatro cateos de la FGR y Fuerzas Federales en Minatitlán, Veracruz, delito que se ofreció combatir “tope donde tope”, tras descubrirse que millones de litros llegaban en barcos a Ensenada y Altamira.

Es tal la desbordada ambición de morenistas que aspiran a gobernar sus estados, que no sólo el senador zacatecano, Saúl Monreal, sino otros militantes del guinda y aliados, están decididos a ignorar los llamados de Palacio Nacional a respetar la prohibición nepotista.

Por lo pronto, la Presidenta Sheinbaum dijo estar en desacuerdo con el “destape” de la senadora Ruth González —aunque es del PVEM— por parte de su coordinador cameral, Manuel Velasco, para suceder a su esposo, Ricardo Gallardo, actual gobernador de San Luis Potosí.

A toro pasado, el senador morenista Javier Corral, exgobernador panista de Chihuahua, propone “corregir” la reforma judicial para eliminar elección con acordeón y privilegiar profesionalismo, conocimiento, experiencia y calificarlos con exámenes.