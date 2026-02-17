Sigue desafiante Marx, atrincherado

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Que se recuerde, en ninguno de los recientes gobiernos se había visto que un funcionario federal destituido desafiara a un titular del Poder Ejecutivo federal, atrincherado en su oficina de la avenida Universidad, al sur de la capital, en espera a ser desalojado para denunciar supuesta “violencia laboral”, como el caso de Marx Arriaga, decidido a emprender su anunciada “revolución social” en defensa de los libros de texto propagandistas de la llamada Nueva Escuela Mexicana de su autoría.

La nueva directora general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública es Nadia López García, pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales, a la que el hasta ahora titular de esa dependencia, Mario Delgado, le dio posesión en breve ceremonia en su despacho, en tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum ofreció en la mañanera que “buscarían el diálogo para encontrar soluciones”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El senador y excandidato presidencial del PAN en 2018, Ricardo Anaya, declaró ayer que el atrincheramiento de Marx Arriaga y las acusaciones de Julio Scherer Ibarra en su libro de reciente aparición, “evidencian la descomposición del régimen” y, que le queda claro que “el Gobierno está implosionando y Morena cayendo a pedazos”, además de que tachó de error gravísimo la designación del exfuncionario, que va a tardar muchos años para que México lo pueda corregir.

Por cierto, la Presidenta cuestionó en su mañanera las fuentes usadas por el exconsejero jurídico el sexenio pasado, y dijo que no ha leído ni leerá su libro, aunque reconoce que la crítica y la autocrítica siempre son importantes, “pero nosotros somos parte de un movimento de transformación y siempre hay que ser consecuente, porque uno no está aquí por el poder, ni nos impuso nadie más que el pueblo”.

De “alarmantes”, calificó la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas en México, Reem Alsalem, las cifras que se registran en el país, al ofrecer una conferencia en la Cámara de Diputados, que contrastan con las oficiales que se dan a conocer, para restarle gravedad a lo que ocurre en nuestro país.

Coinciden familiares de los cinco mineros secuestrados y asesinados en el municipio Concordia, en Sinaloa: no fue “confusión”, fue que la empresa canadiense para la que trabajan se hartó de pagar extorsiones a los grupos criminales que se las exigían, mientras sigue la búsqueda de sus otros cinco compañeros.

El Gabinete de Seguridad y el gobierno de Chiapas investigan la presunta expedición irregular de actas de nacimiento a ciudadanos cubanos por parte de funcionarios del Registro Civil en Tapachula, denunciada en el Consulado de México en Houston, aseguró la Presidenta.