Tequila paralizado; morenistas obstruyen libertades

Acasi dos semanas del arresto del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, la demarcación se encuentra paralizada en su operación regular para casi cualquier actividad económica y/o civil: no funcionan los sistemas informáticos y por tanto no hay padrón funcional de contribuyentes, ni emisión o renovación de licencias de funcionamiento mercantil ni tesorería que recabe cobros y pague servicios y nómina; la alcaldesa interina, Lorena Rodríguez no había podido designar un nuevo tesorero del municipio… hasta que ayer el papá de Rivera Navarro, Humberto Rivera Castañeda le impuso a Laura Jannet Ibarra Cortés como tesorera.

Rivera Castañeda fue regidor del municipio de Tlajomulco. Un expriista dinosaurico al que la alcaldesa interina consulta para toda decisión, incluido el nombre de la que manejará los dineros del municipio; Ibarra Cortés, nos dicen, trabajó en un restaurante en Tequila hace años y luego vivió en CDMX… y convocada con urgencia por Papá Rivera.

Evidentemente, la detención de un personaje catalogado de “narcoalcalde” por la Secretaría de Seguridad Pública, de Omar García Harfuch, con el respaldo de la Secretaría de Marina, que dirige el Almirante Raymundo Morales, es lo mejor que le pudo suceder a la gente esforzada de Tequila. Sin embargo, los Rivera siguen controlando el municipio: la elección de la nueva tesorera sucedió en una sesión de cabildo a las 7:00 am, catalogada de “muy chapucera” donde hubo 5 votos a favor (de morenistas), cuatro en contra y dos abstenciones.

Así que el “corazón cultural de la mexicanidad” no ha recuperado su libertad. Si bien la tesorera Laura Jannet Ibarra descongelará las cuentas municipales, pagará nómina a los trabajadores municipales, electricidad y agua, también puede intentar cubrir los abusos de Dieguito Rivera. La Auditoría Superior de la Federación estima en 154 millones de pesos los recursos sin registro de aplicación durante 14 meses de la gestión del exalcalde, pero la suma puede fácilmente triplicarse.

Vaya, la negativa de la mayoría del cabildo local para nombrar al sustituto del tesorero prófugo Julio César Limón, se comenta entre tequileños y en el gobierno estatal de Pablo Lemus, estaría relacionada con el temor a una auditoría a fondo sobre recursos cobrados y aplicados: hoy por hoy, no existe una sola plataforma de información que dé cuenta del origen, monto, y aplicación de varias decenas de millones de pesos. La muerte del Instituto Nacional de Acceso a la Información impide el conocimiento público de tales flujos.

Pero entre las primeras pesquisas federales se habla de la existencia de cuando menos 5 empresas fantasmas —Efos— ya detectadas por el SAT donde el gobierno de Rivera Navarro canalizaba la mayoría de la recaudación municipal para darles usos aún desconocidos. Y, ciertamente, el destino de los dineros puede llevar a nuevas causas penales… así como implicaciones políticas severas para un morenismo fisurado desde dentro.

En Tequila no ha terminado la batalla por la libertad ciudadana. Pero todos los municipios —como núcleo de la República a la que se ha referido Alejandro Moreno, líder del PRI— requieren de la transparencia y de los derechos que constitucionalmente les corresponden.

TV Azteca se asocia con PlaysOut. Los éxitos de videojuegos miniatura como Vegetables vs. Zombies, Kitty Escape o Shiba Detective ahora estarán disponibles en las multiplataformas de TV Azteca, un paso adicional en la interacción digital con soporte sobre IA. La desarrolladora de videojuegos, que encabeza Alex Wang, acordó con la televisora que dirige Benjamín Salinas una nueva asociación estratégica con PlaysOut, la cual distribuye mini-juegos de alta calidad para llevar entretenimiento a millones de mexicanos.

Como parte de la alianza, TV Azteca integrará el catálogo de PlaysOut en su aplicación TV Azteca En Vivo, permitiendo a sus usuarios acceso inmediato y sin necesidad de descargas adicionales a miles de minijuegos en la App de la televisora del Ajusco. La ampliación de la oferta de experiencias de diversión interactiva con tecnología ligera, adaptable y de alto valor tanto permitirá agrandar las audiencias para ambas compañías a partir del primer trimestre de este año.

Y, por supuesto, habrá que esperar que la asociación abra el vasto campo para jóvenes —y no tan jóvenes— desarrolladores mexicanos de entretenimiento digital mediante herramientas PlaysOut asistidas por IA ayudan para la generación rápida de conceptos de “jugabilidad”, recursos y elementos visuales, así como lógica central para el desempeño de misiones. No se lo pierda.

Crece dependencia alimentaria. El más reciente reporte del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, de Juan Carlos Anaya, habla de una fallida política para producir granos básicos: la importación de maíz aumentó 24.7% en enero de este año con respecto al mismo periodo del año pasado, traduciéndose en un aumento de 55 mdd en el valor de importación, en tanto que la importación de sorgo creció 833% al pasar de 6 mil a 56 mil toneladas e incrementando su valor 9 mdd. ¿Las razones? Un superpeso, menores precios internacionales y mayores costos de producción nacional.

Integridad corporativa ante gobierno. Esta semana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que lidera María Amparo Casar publicó el Índice de Integridad de Proveedores del Estado, un ejercicio que revisa cómo se encuentran en materia de transparencia, cumplimiento y riesgos de corrupción las 100 principales empresas contratistas del gobierno de México.

Lo malo: 46 contratistas quedaron reprobados, por debajo del puntaje de 56/100. La buena: destaca un grupo reducido de empresas alcanza las mejores calificaciones del índice entre ellas Bayer, Mota Engil México, Cemex, Microsoft, 3M, entre otras, que obtuvieron las puntuaciones más altas en prácticas de integridad y cumplimiento.

Por supuesto que hay cejas levantadas sobre la construcción de tal índice, así que habrá que evaluar la metodología de los evaluadores.