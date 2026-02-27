Desató controversias reforma electoral

Presentado el proyecto presidencial de reforma electoral, desatadas críticas, reacciones, rechazo de partidos aliados y hasta discrepancias en las mismas filas de Morena, que llevaron a Ricardo Monreal, líder de la Cámara de Diputados, a advertir que no habrá prisa para aprobarla, que las comisiones legislativas a las que se turnará el próximo lunes, decidirán si habrá o no oootro parlamento abierto para escuchar opiniones, ya que tienen de plazo hasta mayo para analizarla.

Asimismo, el zacatecano declaró que no puede validar las declaraciones del ministro en retiro, Arturo Zaldívar, integrante de la Comisión Presidencial que elaboró esa reforma, de acusar a los partidos aliados de Morena, PVEM y PT, de no apoyar la propuesta presidencial “porque les duele que les quiten el control y dinero”, en tanto la secretaria general del guinda, Carolina Rangel, respondió a la exdirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, ahora petista, cuestionar la eliminación de 32 escaños en el Senado y que los próximos plurinominales tengan que ser electos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Con la obvia intención de apaciguar la actitud de rechazo de dirigentes y coordinadores de los partidos políticos aliados a Morena, en las declaraciones que Monreal hizo ayer, dijo que él respeta al PT y al PVEM y sus argumentos, porque han aportado ideas y contribuido a que la democracia avance en México, y que reconoce públicamente la lealtad que han tenido en un 90 por ciento de actos e iniciativas que la Presidenta ha enviado a la Cámara de Diputados.

Agregó, en respuesta a las declaraciones de Zaldívar: “No creo que sea la descalificación el camino a través del cual logremos construir consensos, por lo que yo creo que es momento en que la tolerancia, la buena política, el respeto entre nosotros, debe prevalecer”.

Consciente de que si sus aliados mantienen rechazo a la propuesta de la Presidenta y no cuenta con el apoyo necesario para su aprobación, no enviará otra propuesta, una segunda o una tercera, “porque ella es muy firme en sus posiciones políticas”.

No descartó Monreal que haya cambios en la propuesta, entre ellos la desaparición del fuero que reclamó el vicecoordinador de su bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar, al asegurar que las críticas que se le hacen al proyecto presentado son “diagnósticos adelantados”, y negó señalamientos de que Morena se vaya a sobrerrepresentar.

Un presunto jefe del Cártel del Golfo, Antonio Guadalupe “N”, cayó en otro operativo militar en Matamoros, y el Departamento de Justicia de EU acusó de narcoterroristas a René Arzate García, La Rana, jefe de plaza en Tijuana, y a su hermano, Alfonso, en la Fiscalía Federal, en San Diego, ambos vinculados a El Mayo Zambada.