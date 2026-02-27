TV Azteca aprueba reorganización estratégica

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TV Azteca de Grupo Salinas, aprobó la reorganización corporativa, operativa y financiera de la compañía y sus subsidiarias mediante un concurso mercantil voluntario, en una decisión orientada a ordenar integralmente sus pasivos, fortalecer su balance y asegurar la continuidad operativa en un entorno de transformación estructural para la industria de medios.

La determinación se produce en un contexto caracterizado por la evolución acelerada del ecosistema publicitario, la migración sostenida de audiencias hacia plataformas digitales y la creciente competencia por ingresos en modelos multiplataforma. La industria televisiva, tanto en México como a nivel global, ha transitado hacia esquemas de monetización más fragmentados y dependientes de datos, tecnología y eficiencia operativa, lo que exige a las empresas contar con estructuras financieras sólidas y flexibles.

En los últimos años, la compañía enfrentó una combinación de factores que presionaron su desempeño financiero. En 2018 realizó un desembolso superior a 3,800 millones de pesos por concepto de licencias, lo que impactó su posición de liquidez. Posteriormente, la pandemia de Covid-19 provocó una contracción significativa en la inversión publicitaria y alteró los hábitos de consumo de contenidos, afectando ingresos en un momento clave para la industria. A ello se sumó un entorno financiero internacional complejo, con volatilidad cambiaria y condiciones más restrictivas en los mercados de capital, particularmente relevantes para compromisos denominados en moneda extranjera.

Desde 2021, la empresa inició un proceso de diálogo con acreedores internacionales con el objetivo de reorganizar sus compromisos bajo parámetros sostenibles y acordes con su capacidad de generación de flujo, privilegiando la negociación y la búsqueda de acuerdos equitativos. Más recientemente, liquidó en su totalidad sus obligaciones fiscales ante la autoridad tributaria, lo que implicó un esfuerzo financiero adicional significativo y reafirmó su compromiso con el cumplimiento normativo. El concurso mercantil voluntario constituye una herramienta legal contemplada en la legislación mexicana que permite reordenar pasivos bajo supervisión judicial, garantizando trato equitativo a los acreedores y permitiendo que la empresa continúe operando sin interrupciones. Desde una perspectiva de negocio, el objetivo central es alinear la estructura de deuda con la realidad operativa de la compañía, reducir presión financiera y crear condiciones para concentrar recursos en áreas estratégicas como producción de contenidos, innovación digital, infraestructura tecnológica, eficiencia operativa y fortalecimiento comercial.

La decisión envía una señal de responsabilidad corporativa y visión de largo plazo. En una industria donde la inversión constante en contenido, tecnología y talento es indispensable para mantener relevancia, contar con un balance más ordenado se convierte en un habilitador clave para sostener competitividad. La reorganización permite establecer una base financiera más estable para enfrentar los retos de digitalización, diversificación de ingresos y expansión multiplataforma. La decisión también se enmarca en la visión integral de Grupo Salinas, conglomerado empresarial con presencia en múltiples sectores de la economía mexicana. El grupo está conformado por empresas como Grupo Elektra en comercio especializado y servicios financieros; Banco Azteca en banca y captación; Totalplay en telecomunicaciones y conectividad; Italika en movilidad; además de operaciones en medios, logística y servicios digitales. Cada una de estas compañías mantiene operaciones independientes y fundamentos propios, y la reorganización aprobada en TV Azteca no compromete su funcionamiento ni su estabilidad. Por el contrario, la medida busca fortalecer la estructura financiera de la división de medios, preservando el valor del grupo en su conjunto y garantizando la continuidad operativa y la estabilidad laboral. Los empleos están garantizados y la operación diaria de la empresa continuará con normalidad, protegiendo a colaboradores, proveedores y socios comerciales.

En el ámbito nacional e internacional, los procesos de reorganización financiera han sido utilizados por compañías de distintos sectores como instrumentos para ajustar estructuras de capital ante entornos adversos o cambios estructurales en sus industrias. En México, empresas como Cemex, Vitro y Comercial Mexicana recurrieron en su momento a esquemas de reestructura para estabilizar sus finanzas y continuar operando con mayor fortaleza. En el plano internacional, casos como General Motors, Delta Air Lines, Marvel Entertainment, y Latam Airlines han demostrado que estos mecanismos pueden convertirse en puntos de inflexión para sanear balances, recuperar eficiencia y sentar bases más sólidas para una nueva etapa de crecimiento.

La aprobación del concurso mercantil voluntario representa para TV Azteca un paso estratégico orientado a preservar su valor empresarial, garantizar la continuidad de sus operaciones y reforzar su capacidad para competir en un mercado dinámico y altamente exigente. La anticipación, la disciplina financiera y la toma de decisiones oportunas son factores determinantes en la transformación de cualquier industria, y la reorganización aprobada busca precisamente sentar las bases para una etapa de consolidación, innovación y crecimiento sostenible en el largo plazo. Interesante decisión de amplia lectura positiva.

Denuncian a MetaXchange. La plataforma MetaXchange Capital se encuentra bajo fuertes denuncias luego de que la actriz Sandra Echeverría, denunciara públicamente un presunto fraude que habría afectado a más de mil inversionistas por un monto superior a los 2 mil millones de pesos, señalando como principal responsable a Nazareth “N”, identificado como dueño o cabeza del proyecto, quien actualmente se reporta prófugo; de acuerdo con lo expuesto por la denunciante, la empresa ofrecía rendimientos atractivos en inversiones vinculadas a activos digitales, pero dejó de pagar utilidades y devolver capital desde hace más de 18 meses, lo que derivó en más de 200 denuncias formales y en la detención de Patrik “N” y Mariana “N”, presuntos implicados en el esquema, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes en un caso que vuelve a poner en el centro del debate los riesgos regulatorios, de transparencia y de gobierno corporativo en plataformas financieras no tradicionales. Eso sí, éstos a los que señalan de delincuentes tenían hasta equipo en la Nascar México, ya le contaremos más.