No siempre lo que resiste, apoya

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Si en días, semanas y dos meses, los dirigentes de partidos aliados de Morena resisten presiones, ofrecimientos o hasta amenazas y mantienen su negativa de apoyar la reforma electoral que los dejaría sin plurinominales y sin millonarios recursos, no solamente será difícil sino imposible, que Morena pueda aprobarla, ya que por ser una enmienda constitucional requiere de una mayoría calificada de la que, sin ambos, carecería.

Ricardo Monreal, cordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, que será la de origen para su análisis en comisiones una vez que se reciba, advirtió que no habrá fast-track para aprobarla, ya que se tiene un plazo hasta mayo para analizarla y presentarla al pleno. Tiempo en el que se espera convencer al PT y al PVEM para que la apoyen, lo que el mismo zacatecano reconoce complicado.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

A unas horas de que se reuniera anoche en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados para darles a conocer su proyecto de reforma electoral y que, a muchos, no sólo a la oposición preocupa, sino a los aliados de su partido, la Presidenta Sheinbaum rechazó el señalamiento del PT de que va a crear un partido de Estado y dijo que no va a debatir más con éste.

Al mismo tiempo, el senador Manuel Velasco, coordinador del grupo parlamentario del PVEM, reiteró lo que ha sostenido: que “en términos generales, aun sin conocer la iniciativa, tenemos coincidencias en un 90, 95 por ciento”, lo que contrasta con opinones de sus colegas, entre ellos Luis Arturo Melgar.

Por su parte, y a pesar de las advertencias de la mandataria, dirigentes y coordinadores del PT insistieron en que “no permitirán ningún retroceso democrático en México” y votarán en contra de su iniciativa de reforma electoral que propone suprimir “los pluris” y recortales recursos. A eso, ella respondió que lo más importante es “recuperar la esencia de la democracia, que es la representación del pueblo“.

El Teleférico de Puebla, inaugurado en 2006, paralizado primero por problemas ambientales en 2012 y, desde 2024, fuera de servicio por falta de refacciones, será sustituido por el nuevo sistema de transporte Cablebús, por el gobierno morenista de Alejandro Armenta, con una inversión este año de mil 500 millones de pesos del proyecto, de un total de seis mil 752 millones.

Bajo estricta vigilancia policíaco-militar fueron sepultdos en un panteón de Zapopan los restos de El Mencho, sin que se sepa nada de sus lugartenientes ni de la ilícita red financiera nacional e internacional que creó.

”Todos, creación de Salinas de Gortari, todos”, llamó la Presidenta a expriistas que critican su reforma electoral.