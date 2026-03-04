El funeral y el todo

Hemos pasado de la sorpresa a las dudas con la muerte de El Mencho. El primer momento se dio en medio de las reacciones en diferentes partes del país en respuesta al abatimiento de Rubén Oseguera, pero de ahí hemos pasado a la confusión y a las dudas.

Buena parte de aquel domingo la información venía de las redes y uno que otro reporte oficial. Los vacíos se llenaron por la reacción de simpatizantes del CJNG. Lo importante fue la quema de automóviles, camiones y comercios, el cierre de carreteras lo que creó un clima de terror.

Todo el país se vio afectado. No fue casual que en muchas ciudades la gente materialmente se encerrara, por eso nos planteamos que no fue un domingo cualquiera. La información desde el Gobierno no fluyó en medio de una crisis que llevó a que en diferentes estados no hubiera actividades al día siguiente.

En la mañanera del lunes se fue informando sobre lo que había sucedido. Ciertamente se presentó un informe detallado de cómo se suscitaron las cosas. Todo fue a partir de la explicación que dio la Defensa, sin que de por medio tuviéramos testimonios o imágenes de lo que había sucedido. Todo se remitió a lo que el general Trevilla, visiblemente consternado, explicó cuando habló de los soldados caídos.

Llama la atención que hasta ahora no hayamos tenido imágenes de lo que pasó en la cabaña donde estaba El Mencho y que tampoco hubiera imágenes de la persecución y de los detenidos que murieron en el helicóptero que los trasladaba a un hospital. No se ha dado a conocer una sola fotografía del líder del cártel que adquirió fama internacional, en todos los sentidos, y que se distinguió por ser violento y sanguinario.

De hecho, han surgido contradicciones sobre dónde murió Rubén Oseguera ya que la versión oficial asegura que había muerto en el traslado, en tanto que el acta de defunción reporta que murió en Tapalpa. De igual manera, surgen dudas sobre los balazos que habría recibido El Mencho, en el acta de defunción se menciona que habría recibido disparos en su cuerpo con lo cual se interpreta que no tuvo manera alguna de defenderse.

Presumimos que habrían grabado videos para dar testimonio del operativo. Respetando los criterios en derechos humanos, bien podríamos conocer de manera más precisa cómo se dieron las cosas junto con la difusión del personaje. Bajo las condiciones en las que vivimos, y como se dan muchas cosas en el país, las dudas tienen en ocasiones motivos.

El funeral y entierro de El Mencho se han convertido en otro elemento de controversia. Quedó la impresión de que las autoridades cuidaron de manera escrupulosa todo lo que tuvo que ver con estos eventos. Se entiende que nadie se pudiera acercar, pero el velorio fue de alguna manera protegido por las fuerzas federales.

Pareciera que poco importó lo que había hecho El Mencho y quién era. Lo cuidaron junto con los suyos de manera cuestionable, de alguna manera parecía que también le estaban cuidando como lo hacían los suyos. Pareciera que tampoco se preguntaron por quiénes eran las personas que mandaron la gran cantidad de arreglos florales.

Para mucha gente resultó sorpresivo que se presentaran así las cosas. Lo que se ha vivido en el país estos últimos años en que el CJNG ha jugado un papel de primera importancia, empezando por el de la violencia, en medio de todo esto es inevitable preguntar por el funeral y por el todo.

Lo que se confirma es que personajes como El Mencho se meten en el ánimo popular. Buena parte de los escritos de muchas personas a Oseguera muestran que en muchas poblaciones existe una empatía real entre delincuentes y ciudadanos, El Mencho es prueba de ello.

RESQUICIOS.

No serán cuatro días, ni cuatro semanas ni cinco semanas. Irán se va a defender hasta donde le sea posible. Ha ido acumulando armamento a lo largo de décadas, EU e Israel lo deben saber. Más vale que nos vayamos preparando para un conflicto de tiempo en que todos nos veremos afectados.