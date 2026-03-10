Expediente Irán Kharg–Ormuz, la geografía energética de la guerra

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Mientras la atención pública sigue atrapada entre bombardeos, atentados y declaraciones políticas, el punto decisivo del conflicto está en otra parte: la geografía energética del Golfo Pérsico.

El foco visible permanece en el estrecho de Ormuz, porque cualquier alteración ahí sacudiría de inmediato al mercado petrolero. Pero el análisis estratégico se ha desplazado hacia otro punto del mapa: la isla de Kharg, la principal salida del crudo iraní al mundo.

Ese circuito tiene dos puntos críticos. El primero es la isla de Kharg, la terminal por donde sale la mayor parte del crudo iraní hacia los mercados internacionales. El segundo es el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas que se mueve por mar en el mundo.

Entre ambos se juega una parte decisiva de esta guerra. Kharg es la válvula de exportación de Irán; Ormuz, el cuello de botella del sistema energético global.

El régimen de Teherán puede absorber golpes militares e incluso crisis políticas sin que el sistema colapse de inmediato. Pero su estabilidad depende de seguir exportando petróleo: aunque existen terminales alternas, como Jask o Bandar Abbas, ninguna tiene la misma escala ni la misma capacidad logística.

La hipótesis de una acción estadounidense sobre Kharg admite varios niveles, y conviene no confundirlos. Un primer escenario sería bombardear la isla para volver inoperantes sus terminales; el segundo consistiría en imponer un bloqueo naval que impida la entrada y salida de petroleros, es decir, establecer un control marítimo limitado; el tercero, muy distinto, sería ocupar temporalmente la instalación. Las tres opciones cortarían el flujo petrolero iraní, pero no tendrían las mismas implicaciones militares, políticas ni económicas.

Con los indicadores disponibles hasta hoy, todo apunta a que Washington, D.C. se inclinará por el control marítimo limitado: mantener abierto el Golfo, contener el shock energético y económico y controlar la bisagra —Kharg— para destrabar el embudo —Ormuz—.

Dejar a Kharg fuera de operación no sería un golpe más. Significaría cortar la principal vía de ingresos petroleros de Irán, interrumpir un flujo valioso de crudo para China y sacudir al mercado global desde el primer minuto. Esa es la diferencia entre castigar una capacidad militar y golpear la estructura que sostiene al régimen. Estos ajustes sugieren que hemos pasado a un segundo momento de la ofensiva: el primero buscó destruir; ahora se pretende ahorcar los flujos financieros del gobierno iraní.

En el tablero energético de esta guerra, Kharg no es una pieza secundaria. Es la bisagra entre la supervivencia financiera del régimen iraní y la estabilidad del mercado petrolero global. Golpearla significaría asfixiar al régimen, pero al precio de encender de nuevo el mercado petrolero y empujar el conflicto hacia su siguiente escalón.

En este momento del conflicto, la geografía está hablando muy alto. Es más útil escuchar el mapa que volver a los archivos.

Datos vs. ruido. En los 11 días que lleva el conflicto, el ruido mediático ha insistido en el cierre total del estrecho de Ormuz, en el colapso irreversible de los mercados y en una crisis financiera inevitable. Los datos muestran otra cosa: el tránsito por Ormuz no se ha detenido por completo, pero sí ha sufrido una contracción drástica, con momentos de parálisis casi total y pasos muy por debajo de la normalidad. La crisis es grave, pero no lineal.

En suma, Ormuz no ha sido, hasta ahora, un apagón total, pero tampoco un sobresalto menor. Ha sido el punto de inflexión donde la propaganda exagera y los mercados reaccionan con brutalidad.