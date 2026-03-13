Que el Plan B “será constitucional”

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Desechada su reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer que la próxima semana enviará a la Cámara de Diputados su plan B, que Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, aseguró —sin tener asegurados los votos de partidos aliados— que “será constitucional” y no incluirá modificaciones a leyes secundarias, lo que de inmediato empezó a motivar cuestionamientos como los de su colega del PT, Reginaldo Sandoval, que preguntó: “¿Qué República quieren: una centralista o una federativa?”.

Al referirse a la propuesta de ampliar los temas sujetos a consulta popular para que todo vaya a ser por esta vía, y sin dejar de reconocer, como lo expuso la mandataria en su mañanera, los altos costos de algunos congresos y ayuntamientos, el petista planteó que “si todo va a ser vía consulta popular, ¿para qué servirán esos entonces?, por lo que será necesario reflexionar qué tipo de República se está planteando”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

“¿Cuál es la responsabilidad de Estados Unidos en la distribución y fabricación de droga, del tráfico de armas ilegales a México y de lavado de dinero? ¿Quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Qué pasa con el dinero de todo el fentanilo que se vende en las calles, toda la cocaína que se vende en las calles? ¿A dónde se va?”, preguntó la Presidenta Sheinbaum.

Agregó que, si México hace su parte en combatir el narcotráfico, el país vecino únicamente responsabiliza al nuestro de esa problemática, insistió en su planteamiento de cuál es la de Estados Unidos, porque aquí nadie niega que tenemos que seguir trabajando para disminuir los índices delictivos y violencia para proteger al pueblo de México.

Por votar en contra del dictamen de reforma electoral, tres diputadas de Morena están en riesgo de ser sancionadas, declaró el líder de su bancada, Ricardo Monreal, quien aseguró que, aunque él no lo hará, no descarta que lo haga la dirigencia guinda. Ellas son: Alejandra Chedraui Peralta, Giselle Arellano Ávila y Santy Montemayor.

Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del ISSSTE, fue ejecutado anteanoche en el Periférico Sur, tras salir del Centro Social, Cultural y Deportivo de esa institución. La actual dirigente, Norma Liliana Rodríguez, lamentó lo ocurrido y acordó posponer el congreso nacional extraordinario, este fin de semana en Oaxtepec.

José Antonio Kast tomó posesión como nuevo presidente de Chile, tras concluir la gestión del izquierdista Gabriel Boric, tan admirado aquí por funcionarios y militantes de Morena, quien como consejo le dijo que “los medios tienen que incomodar al poder”, y que a él le ocurrió varias veces.