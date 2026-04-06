› A desquiciar carreteras

Dato importante, nos comentan, el de que a unas horas de que un grupo de organizaciones de transporte y de productores agrícolas ahorquen vialidades importantes en 20 estados, otra cantidad de agrupaciones de esos mismos sectores salgan a marcar distancia respecto de esa iniciativa y planteen buscar una solución de diálogo y no afectar a terceros. Hasta este momento, nos hacen ver, las que han decidido ir a la protesta son el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, la Asociación Nacional Transportista y el Movimiento Agrícola Nacional. Han anunciado que van a bloquear carreteras. Entre sus demandas están garantías de seguridad real y permanente en las carreteras federales del país, cese a la extorsión y la corrupción en retenes y eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al diésel aplicado al sector. Como suele ocurrir en estos casos, hay quien se pregunta si dichas exigencias son atendibles, y si hay detrás alguna otra consideración no conocida. Pendientes.

› Más turistas a Quintana Roo

Y fue en Quintana Roo donde la ocupación hotelera en Semana Santa ha superado las expectativas. Los indicadores reportados por el Gobierno de Mara Lezama dan cuenta de que se tuvo un 80.7 por ciento con lo que se superó el 78.9 por ciento de 2025. En cuanto a turistas, se han tenido 10 mil adicionales y contando respecto al año anterior, con lo cual, sólo en la semana que terminó hubo más de 600 mil. La estimación es que al final del periodo de vacaciones 1.2 millones de personas hayan visitado alguno de los 12 destinos que tiene la entidad. Fue la propia mandataria estatal la que difundió un video en el que el aeropuerto de Cancún se observa completamente abarrotado “con llegadas, llegadas y más llegadas”. Lezama Espinosa ha informado que estos resultados confirman el posicionamiento del estado como uno de los sitios más atractivos, tanto a nivel nacional como internacional, durante temporadas vacacionales. Y no ha dejado de destacar que se trata además de un destino seguro. Ahí el dato.

› CDMX rechaza informe de ONU

Y nos piden no perder de vista la suma de voces que se ha venido dando dentro de la 4T en favor de la decisión del Gobierno de rechazar el informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Fue ayer el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Clara Brugada el que rechazó “el uso político del dolor de las familias de las personas desaparecidas para atacar al Gobierno de México”. En un posicionamiento difundido ayer, la administración local dio cuenta de su apoyo a la respuesta que dio la Secretaría de Relaciones Exteriores al “cuestionable” informe. Se basa fundamentalmente en hechos ocurridos de 2009 a 2017; extrapolando lo sucedido durante ese periodo a la realidad actual de México, anotó. Además, no se reconoce la “enorme transformación de la política de seguridad y atención a personas desaparecidas desde 2019. Resulta muy grave que en un informe de tal relevancia no se incluya la evidencia aportada por el Gobierno de México”. Nos hacen ver que quizá otros gobernadores hagan lo propio. Bueno, si acaso llegan a registrar que se está dando un cierre de filas. Atentos.

› Y en Sinaloa importante repunte

Y hablando de destinos turísticos, nos piden no perder de vista a Sinaloa, donde estos días se reportan también resultados interesantes, pese a los momentos complejos que se han vivido en la entidad. Por ejemplo, tan sólo en Mazatlán, uno de los destinos de playa más importantes del estado, hubo una ocupación hotelera de 86 por ciento, con una afluencia de 625 mil personas y una derrama económica de mil 819 millones de pesos. En tanto, a nivel estatal se registra un 84 por ciento de ocupación hotelera, con más de 2.6 millones de turistas y una derrama superior a los 3 mil 648 millones de pesos, de acuerdo con datos proporcionados por la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa. Nos hacen ver que en estos resultados ha tenido mucho que ver una configuración importante de hechos y, por supuesto, una acción de coordinación efectuada por los gobiernos federal —hay un despliegue de 14 mil 906 elementos de seguridad— estatal, a cargo de Rubén Rocha Moya, y los alcaldes de los 20 municipios sinaloenses.

› No se puede olvidar el caso

Imposible no condolerse con la familia del joven Royer Pérez Jiménez, de 19 años, quien murió en Florida, Estados Unidos, cuando se encontraba bajo la custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE. El deceso ocurrió el pasado 16 de marzo en el Condado de Glades, en Florida y significó el fallecimiento del mexicano más joven en circunstancias que aún se tienen que aclarar. El chiapaneco ayer fue sepultado en su tierra natal, el municipio indígena de San Juan Chamula, luego de un proceso de repatriación que terminó resultando bastante complicado. Las imágenes del último adiós a Royer dan cuenta de las condiciones adversas en las que subsisten sus familiares, por lo cual, como una acción mínima de justicia, su caso no debería quedar impune. Es sabido que el Gobierno de México, a través de la Cancillería, ha exigido al de Estados Unidos el esclarecimiento de esa muerte y de 13 más ocurridas en centros de detención de migrantes. También ha anunciado que se sumará a una denuncia que ya hay por ese tema. Por lo pronto, que el caso no se olvide.

› Las demandas de la Iglesia

Y es en la actual coyuntura de Pascua que la iglesia Católica aprovechó para llamar a la clase política mexicana a contribuir en la tarea de restaurar lo que “ha sido roto” en el país. “Éste es nuestro llamado en esta Pascua a los políticos, a los líderes sociales, a todos aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de restaurar todo lo que ha sido roto, de acompañar a quienes han sido lastimados en su fragilidad”, refirió, a través de su semanario Desde la Fe, en el que, además, solicitó a la clase gobernante escuchar “sin filtros ideológicos” a aquellos que necesitan que su voz se oiga: las familias que buscan a sus desaparecidos, quienes viven las heridas de una violencia “que no se agota”, los migrantes que “caminan sin certezas” o los jóvenes que “no encuentran un lugar dónde construir su futuro”, porque “no bastan los discursos o las promesas, lo que hace falta es escuchar”. Nos piden no perder de vista que en esa enumeración de situaciones asoman también causas que abraza la Iglesia en el debate político. Ahí el dato.