Corral, Chihuahua y el robo de oncológicos

La fiscalía anticorrupción del gobierno de Chihuahua, a cargo de Abelardo Valenzuela, encontró la punta de una madeja de corrupción de la más baja calaña: el robo de medicamentos para el tratamiento de cáncer a través del mecanismo de falsificación de recetas médicas elaboradas por el equipo de quien fuera coordinador del Instituto Chihuahuense de la Salud durante el gobierno del ahora senador morenista (que entonces era panista) Javier Corral… sí, el mismo que en 2019 acusó con dedo flamígero que en el gobierno de su antecesor priista se aplicaron oncológicos pirata como pronunciamiento político para avalar la destrucción a nivel nacional del Sistema del Seguro Popular ordenado por Andrés Manuel López.

El Gobierno de Maru Campos encontró, a través de su Auditoría Superior, las pistas acerca de la sustracción de medicamentos como pegfilgrastim y trastuzumab al no ajustarse la cantidad recibida en almacenes y la dispensada a pacientes reales, por lo que en el cotejo de las recetas se detectó la falsificación de nombres de pacientes y médicos como práctica sistemática. Esa auditoría presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y cayó el presunto responsable de orquestar un hurto que pudo haber ocasionado la muerte de personas o cuando menos el empeoramiento de su condición de vida en aquellos años.

La investigación judicial sigue avanzando. Seguramente habrá más involucrados… y tristemente sabremos que no sólo se robaron medicamentos con valor de 100 mil pesos la caja, sino otros menos costosos, pero igualmente críticos.

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No, no son iguales…

¿Quién guardaba el coque a Dos Bocas?. El más reciente siniestro registrado en la Refinería de Dos Bocas ha alertado sobre el riesgo que representa el almacenamiento de coque, cuya producción duplicó en menos de dos años. No es por pensar mal, pero si el negocio del almacenamiento y desplazamiento de ese residuo implica ganancias de entre 50 y 60 millones de pesos mensuales por cada refinería que lo produce, habría que voltear a ver la gestión de Gabriel Cadena Salgado, director de Comercialización de Pemex, quien ha sido señalado ya por presuntas omisiones administrativas.

Cubre VivaAerobus a Viajes Bojórquez en Cuba. Ante la crisis ocasionada por el aterrizaje forzoso de Magnicharters, de Gabriel Bojórquez Maza, el servicio de la tradicional agencia Viajes Bojórquez para vuelos a Cuba a través de la emproblemada aerolínea fue resuelto con Viva Aerobús. Así, la agencia de Armando Bojórquez Patrón, con el apoyo de la aerolínea dirigida por Juan Carlos Zuazua, evitó dejar varados a sus clientes en esa isla.