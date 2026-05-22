147 detenidos …

El operativo Enjambre, que encabeza Omar García Harfuch, y los últimos capturados fueron exalcaldes, exfuncionarios y personajes ligados a la delincuencia en el estado de Morelos. La investigación federal da cuenta de que, entre 2022 y 2023, habrían operado extorsiones en el oriente del estado, además de buscar el control municipal a través de campañas electorales, vínculos con autoridades y homicidios contra adversarios políticos…. Y si, todos funcionarios de Morena, que aunque usted lo pueda ver mal, la realidad es que esto que está sucediendo no es más que limpiar la casa, porque en el sexenio pasado los dejaron hacer lo que querían, y hoy, bajo el liderazgo de la Presidenta, sus chiflones se acabaron, casi casi es como decir: “no me importa que seas de casa”.

Que ya tienen ficha roja de la Interpol los acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América. Obviamente encabezando la lista se encuentra Rubén Rocha Moya, hoy gobernador con licencia, y Enrique Inzunza, senador de la República y exsecretario de Gobierno de Sinaloa. A estos personajes ya se les acabó el corrido, y en cualquier momento terminarán detenidos por la Fiscalía General de la República, o por lo menos ésa es mi opinión, y la refuerza la última visita del secretario de Seguridad del país vecino, Marwayne Mullin. Recordemos que esas cosas pasan después de visitas de este tipo. Así es que, a criterio personal, los minutos corren en contra de los sinaloenses perseguidos. Ya veremos.

Secretaria motorizada… y es que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, llegó con prisa, pero puntual a su cita con los funcionarios estadounidenses que se dieron cita en Palacio Nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Resulta que doña Rosa Icela fue captada por las cámaras llegando a toda velocidad en motocicleta, algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados, porque una funcionaria de tal nivel, ocupando un cargo tan importante, nunca se había trasladado, sin ser resguardada con un fuerte operativo de seguridad.

El que va contra los bots es Sergio Gutiérrez Luna… así como lo lee, el morenista está preparando una iniciativa a fin de frenar la manipulación digital y las noticias falsas que hoy en día abundan y que afectan directamente no sólo a los gobiernos de todos los tres niveles, sino también a privados. Se tiene registro de cómo empresas extranjeras impulsan conversaciones negativas para manipular la percepción, lo que crea no sólo desinformación, si no que con este tipo de campañas buscan manipular las elecciones. Por eso su propuesta plantea adicionar el artículo 471 Bis a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el fin de combatir campañas automatizadas de desinformación y propaganda digital ilegal que busquen incidir en los procesos electorales en México. “Hoy, las campañas digitales también pueden convertirse en mecanismos de manipulación masiva, y el Estado mexicano no puede quedarse cruzado de brazos. Vamos contra los bots, la propaganda extranjera y la manipulación digital en elecciones”. A ver si es cierto.

Buenas para el marketing, pero malas para el sentido común. Y es que un grupo de funcionarias de la SCJN, pertenecientes a la ponencia del ministro Irving Espinosa, se les ocurrió la grandiosa idea de usar su tiempo laboral y las oficinas de la Corte para promocionar unas botanas o snacks. Hicieron videos, sonrieron a las cámaras, y postearon su contenido… y luego se hizo el escándalo y arruinaron su carrera por vender garnachas, así literal. Bueno, pues ¿en qué estaban pensando? ¿Entre tanto profesional no hubo alguien que les advirtiera lo que podía pasar? Total que la SCJN no sale de un escándalo para meterse en otro, y luego si les dicen adjetivos calificativos se ofenden.

La última…

Al que le echaron el guante fue al hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez. Así es, detuvieron a Omar Chávez en Culiacán, Sinaloa, sin que se sepa con mucha claridad por cuál razón; sin embargo, horas después un juez determinó que podía llevar su proceso en libertad. Qué bonito y qué padre, ojalá todos puedan hacer lo mismo, ¿o eso sólo le pasa a los que tienen influencias? No, creo, ni que viviéramos en México.

… y nos vamos.