Anularán comicios por injerencias

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A 24 horas de que la Presidenta Claudia Sheinbaum le advirtiera a Estados Unidos que no debe intervenir en las elecciones del año próximo en México, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, se apresuró a proponer una reforma al artículo 14 constitucional para anular elecciones federales o locales en los casos que ocurra, la cual se incluirá en la agenda del periodo extraordinario de sesiones al que convocó ayer la Comisión Permanente para aplazar la elección judicial al 2028 que ella había propuesto para el año próximo.

Lo que también debería incluir esa propuesta del legislador zacatecano es, como lo exigen no sólo la oposición partidista, sino amplios sectores de la sociedad, impedir también, anular y sancionar, como el ocurrido en las elecciones en Sinaloa, que acabó en la entrega de ese estado al crimen organizado, como fuera documentado y ocurriera en regiones de otras entidades, hoy en manos del crimen.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

A puerta cerrada y sólo con algunos cercanos colaboradores, fue la reunión de la Presidenta Sheinbaum con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en Palacio Nacional, tras la cual dijo que acordaron seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto a sus países, en medio de las tensiones en la cada vez más complicada relación bilateral y difíciles negociaciones sobre el T-MEC.

La mandataria estuvo acompañada del canciller Roberto Velasco, y el visitante, del embajador de su país, Ronald Johnson, y después la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodriguez, llegó en moto.

Contrastó con el arribo del visitante, seguido de una docena de camionetas blindadas, con el embajador Johnson y la expectación de centenares de personas que, impresionadas por la seguridad que llevaba, se congregaron cerca de la sede gubernamental, hasta su salida.

El gobierno de Estados Unidos otorgó su beneplácito para que Roberto Lazzeri, exdirector general de Nafin-Bancomext, sea el nuevo embajador de México en ese país, propuesto por la Presidenta Sheinbaum, que será ratificado en una sesión del Congreso..

También en Palacio Nacional se anunciaron acciones para comprobar que quienes sean candidatos a cargos de elección el año próximo no estén vinculados al crimen organizado, como debió ser en éste y anteriores sexenios, lo que hubiera evitado que diversas regiones del país sean controladas por los cárteles de todos tamaños.