El misterio de los 16.6 millones de celulares perdidos

Bueno, cuando el misterio es para la novísima Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que encabeza Norma Solano, que argumenta que sólo hay 144.5 millones de líneas activas, por lo que entró en un jaloneo estadístico-mediático contra el reportero Nicolás Lucas-Bartolo (El Economista) que conforme a las cifras validadas por The Intelligence Competitive Unit —The CIU— suman 161.1 millones de números de celular reportados por las compañías de comunicación móvil. La discusión no es ociosa, pues se da frente a lo que se perfila como el fracaso del registro de usuarios alineado con la Clave Única de Registro de Población o CURP.

No hay una cifra oficial definitiva emitida por esa Comisión sobre las líneas móviles que existen en el país, pues una cosa se declara y otra se publica… con desfase. De hecho, el reporte referenciado en esa discusión corresponde ¡a datos del tercer trimestre de 2025! La diferencia es que los datos de The CIU son datos correspondientes a los datos que las empresas (Telcel, AT&T, Movistar, Bait-Walmart y otros operadores virtuales móviles) emiten a las correspondientes autoridades financieras en cada uno de los periodos de reporte de resultados.

El diferencial entre una y otra fuente no es ociosa en cuanto bien puede estar relacionado a que los datos de suscriptores de Movistar se han degradado desde que la empresa a nivel global, que encabeza Alfonso Gómez, decidiera vender sus operaciones en México (así como en otros países) a un extraño fondo de inversión llamado Oxio en una transacción que recuerda al cuento del charalito que se quiere comer a la ballena. El asunto, por supuesto, amerita una lectura más acuciosa.

Pero en el caso de la divergencia de datos en sí misma, es evidente el propósito de la CRT de aminorar el pobre resultado de registros a pesar de una intimidante campaña sobre desconexiones masivas con la vaporosa promesa de que con ese mecanismo se extinguirá el delito de extorsión telefónica. Si, mmjum.

Si se toma como válido el último reporte de registros vinculados a la CURP de 48 millones de líneas, ello representa sólo 33.2% del total de líneas existentes según la novísima CRT; si ese número se divide respecto al cálculo de The CIU, el avance de registro es de 29.98% (o sea, 30% en números redondos).

Si fuera cierto el número de líneas existentes que reporta el CRT y fuese más exacto que el de The CIU, la autoridad regulatoria habría ganado una de esas batallas que vanaglorian al General Pirri: es decir, que el nacionalista reporte oficial le ganó la partida al perverso cálculo privado en tres monumentales puntos porcentuales, dignos de llevarse en ofrenda a los pies del Altar a la Patria.

Pero ya sin pendones, tambores batientes, toques de corneta y oropel, el hecho es que dos terceras partes de los mexicanos desconfían del uso de sus datos y ser víctimas de fraude (63% conforme a la Asociación Mexicana de Internet) que se dispongan en medios electrónicos. Y si a ello se agrega una amenaza de desconexión a todo aquel que no atienda al plan elaborado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de José Peña Merino, ya se imaginará usted la tirria social que genera la providencial presión para entregar datos sensiblemente personales.

Claro, dada la clarividencia oficial y su bonhomía de proteger a la mexicaniza de los malosos, la CRT bien podría decretar que se cancelen casi 100 millones de líneas de celular el 30 de junio… en plen­­­­­­o Mundial de Futbol 2026.

Ángeles, seguridad con AXA. Hay buenas noticias para quienes cuentan con una póliza de AXA Seguros y que buscan la máxima tranquilidad médica. Tras una exitosa renegociación con Hospitales Ángeles, la aseguradora a cargo de Daniel Bandle regresa el pago directo para los clientes del producto Plus. Ello significa que el paciente ya no tendrá que desembolsar para luego tramitar un desgastante reembolso.

Además, este convenio abre las puertas de la red Ángeles a una variedad mucho más amplia de productos y asegurados que antes no tenían esta cobertura. La mejora también es territorial: con la suma de los hospitales Ángeles Andares y Ángeles Centro Sur a la red en convenio, recibir atención médica de primer nivel ahora es más accesible, cercano y, sobre todo, financieramente viable.

Innovación financiera y funcional del grupo que encabeza Olegario Vázquez Aldir.

Financiar energía, esencial. La nueva es que Esentia Energy de Daniel Bustos concretó una de las colocaciones corporativas más relevantes del sector energético mexicano en los mercados internacionales. La compañía levantó dos mil millones de dólares mediante una emisión inaugural de bonos corporativos grado de inversión en formato 144A/Reg S, dividida en dos tramos con vencimientos a 2033 y 2038. La oferta registró una sobresuscripción de 4.5 veces, reflejando el apetito de inversionistas internacionales por emisores mexicanos con activos estratégicos y flujos previsibles.

Así, la transacción marca un punto de inflexión para la empresa, pues los recursos permitieron refinanciar aproximadamente 2.1 mil millones de dólares de deuda a nivel proyecto y migrar hacia una estructura corporativa unificada, eliminando amortizaciones de principal y fortaleciendo liquidez con una línea revolvente comprometida por 600 millones de dólares.

El movimiento llega apenas meses después de su salida a bolsa en la BMV y consolida a Esentia como uno de los jugadores energéticos mexicanos con acceso simultáneo a capital accionario y deuda internacional grado de inversión: Moody’s, S&P y Fitch asignaron calificaciones de grado de inversión con perspectiva estable, respaldadas por contratos de largo plazo y el papel de la compañía como infraestructura clave para el suministro de gas natural en México.