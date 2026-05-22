México va contra espejos chinos: Vitro acusa competencia desleal

La guerra comercial entre fabricantes mexicanos y productos chinos sumó un nuevo capítulo explosivo. Vitro y Prodiesa consiguieron que la Secretaría de Economía abriera formalmente una investigación antidumping contra las importaciones de vidrio para espejo provenientes de China tras denunciar que el mercado mexicano está siendo inundado con productos vendidos a precios artificialmente bajos. La dependencia federal concluyó preliminarmente que existen elementos suficientes para presumir prácticas de discriminación de precios que ya estarían causando daño material a la industria nacional. El caso se convirtió rápidamente en una de las disputas comerciales más relevantes para el sector manufacturero y de la construcción en México.

Durante el periodo investigado, prácticamente todo el vidrio para espejo importado llegó desde China. La Secretaría de Economía detectó además que las importaciones crecieron 129 por ciento, desplazando producción mexicana y presionando severamente los precios internos.

Según el análisis oficial, los espejos chinos ingresaron al país con precios considerablemente menores a los nacionales y a los de otros proveedores internacionales. Esto obligó a las empresas mexicanas a bajar sus precios para no perder clientes ni participación de mercado, afectando ingresos, márgenes de operación y utilidades.

Vitro, cuyo director y presidente es Adrián Sada Cueva, sostiene que la situación dejó de ser una competencia comercial normal y se convirtió en una amenaza directa para la capacidad productiva nacional. La preocupación dentro del sector es que el crecimiento acelerado de las importaciones asiáticas termine por desmantelar parte de la industria mexicana del vidrio, justo en un momento donde el país busca fortalecer cadenas productivas con el nearshoring.

El vidrio para espejo es utilizado ampliamente en proyectos arquitectónicos, construcción, vivienda, interiores, hoteles, oficinas y desarrollos inmobiliarios, por lo que el impacto económico rebasa a los fabricantes y alcanza a toda la cadena de proveeduría.

La investigación también revive algo que ya vimos en el pasado y que México ha enfrentado desde hace varios gobiernos frente a China. Durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador se multiplicaron las investigaciones antidumping contra productos chinos en sectores como acero, aluminio, textiles, llantas, químicos, calzado, muebles y materiales industriales, debido a denuncias de competencia desleal y sobreoferta de mercancías asiáticas a precios muy bajos. Ahora, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, la presión industrial volvió a intensificarse con nuevas investigaciones y revisiones comerciales en sectores estratégicos.

Lo que sigue ahora podría escalar todavía más el conflicto comercial. La Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, entrará a una fase donde revisará información financiera, precios internacionales, costos de producción, márgenes de dumping y daño económico provocado a fabricantes mexicanos. Importadores y exportadores chinos podrán presentar pruebas y defenderse, pero si la autoridad confirma la práctica desleal, el gobierno mexicano podría imponer cuotas compensatorias, aranceles especiales o restricciones comerciales que encarecerían significativamente el ingreso de espejos chinos al país.

Dentro de la industria ya existe presión para que las medidas sean contundentes. Fabricantes nacionales advierten que, si no se frena el avance de productos asiáticos subvaluados, México podría perder capacidad industrial, empleos y producción local en uno de los sectores estratégicos para construcción y manufactura. El mensaje que empieza a tomar fuerza en el sector empresarial es cada vez más duro: China no sólo está compitiendo en México, está tomando mercados completos a base de precios que la industria nacional asegura que no puede igualar sin poner en riesgo su supervivencia ya veremos la reacción de las autoridades de nuestro país.

México-Unión Europea. Este 22 de mayo marcará un momento clave para la relación económica entre México y la Unión Europea con la firma del Acuerdo Global Modernizado entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, considerado uno de los movimientos comerciales más relevantes para la economía mexicana en los últimos años. El acuerdo permitirá la desgravación inmediata de una amplia parte del mercado agroalimentario europeo para productos mexicanos, abriendo acceso preferencial a un bloque económico de 450 millones de consumidores con alto poder adquisitivo. Entre los sectores que podrían verse más beneficiados destacan agroindustria, alimentos procesados, frutas, verduras, bebidas, manufactura avanzada, autopartes y productos industriales. El Gobierno mexicano estima que las exportaciones hacia Europa podrían crecer hasta cincuenta por ciento hacia 2030, impulsando nuevas inversiones, expansión de empresas exportadoras y una mayor diversificación comercial en medio de un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas, proteccionismo y menor dependencia del mercado estadounidense. Además de los beneficios arancelarios, el nuevo acuerdo contempla mayor integración económica, cooperación regulatoria, fortalecimiento de cadenas de suministro y una nueva etapa de relación estratégica entre México y la Unión Europea, en lo que será la primera cumbre bilateral de alto nivel entre ambas partes en más de una década. Bien.

Voz en off. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el Grupo Bolsa Mexicana de Valores realizó el “Ring the Bell for LGBTIQ+ Equality”, una iniciativa internacional con la que más de 15 bolsas de valores alrededor del mundo buscan impulsar políticas de inclusión, diversidad y respeto a los derechos humanos dentro del entorno corporativo y financiero. Para el sector empresarial, este tipo de acciones cobra cada vez mayor relevancia debido a que inversionistas y fondos internacionales están incorporando criterios de diversidad, equidad e inclusión como parte de sus evaluaciones sobre sostenibilidad, gobierno corporativo y reputación empresarial, convirtiendo estos temas en un componente estratégico para la competitividad y atracción de capital...