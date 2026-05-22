“Se ha convertido México en punto para vigilar a EU”

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

México ha sido, desde hace muchos años, un punto estratégico para las operaciones de inteligencia rusa y ahora también China. Se ha detectado un incremento en la presencia de estos agentes de inteligencia en nuestro país con dos objetivos principales: influir en redes sociales para construir narrativas más afines al Gobierno y aprovechar que México comparte frontera con Estados Unidos.

En 2022, el entonces jefe del Comando Norte de EU, Glen VanHerck, afirmó que México era el país con mayor presencia de espías rusos. The New York Times retomó esas declaraciones. Diversos funcionarios han asegurado que la CIA entregó al Gobierno mexicano, durante la administración de López Obrador, una lista con al menos 20 presuntos agentes rusos que operaban como espías. Esta semana, para La Razón, platicamos con el periodista Rodrigo Lema, quien ha hecho una investigación sobre los espías en México.

El PROFESIONAL de la información Rodrigo Lema, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Rodrigo Lema (RL): Todo comienza con una declaración que hizo el general Glen VanHerck, entonces jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el 24 de marzo de 2022, ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado estadounidense.

Ahí afirmó que el GRU, el servicio de inteligencia militar ruso, tenía una presencia muy importante en México. Esa declaración la retomaron medios como The New York Times y The Wall Street Journal.

A partir de ahí, empezamos a contactar fuentes estadounidenses, exfuncionarios, diplomáticos y especialistas. También retomamos el informe del Times. Logramos hablar con Juan González, quien fue director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en el gobierno de Joe Biden.

Él nos confirmó que EU sí entregó a Andrés Manuel López Obrador una lista con más de 20 presuntos espías rusos que operaban en México bajo cobertura diplomática. Nos dijo, además, que ese tema fue discutido con distintos niveles del Gobierno mexicano. Es decir, las autoridades mexicanas sí sabían.

Bibiana Belsasso (BB): EU confirma que estos espías trabajan en México.

RL: Exactamente. Tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, más de 400 diplomáticos rusos fueron expulsados de Estados Unidos y Europa por presuntamente trabajar como espías. Muchos de ellos operaban desde embajadas rusas alrededor del mundo. Mientras Europa y EU expulsaban diplomáticos, nuestro país recibía a nuevos funcionarios rusos.

BB: Hubo un incremento importante de personal diplomático ruso.

RL: Así es. Retomamos declaraciones de John Feeley, exministro consejero de la embajada de EU en México. Él dijo en una entrevista para Harvard Review of Latin America que le sorprendía profundamente que 36 nuevos diplomáticos rusos llegaran a México justo cuando otros países estaban expulsando personal ruso.

Y esto lo corroboramos con declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, que confirmaron la llegada de esos diplomáticos y la entrega de cartas credenciales.

BB: ¿Por qué genera preocupación esa llegada masiva de diplomáticos?

RL: Porque México no tiene una alianza militar con Rusia, tampoco tiene vínculos culturales o estratégicos que justifiquen una presencia diplomática tan grande. Juan González nos explicó que varios de esos agentes son especialistas en inteligencia operativa, ciberataques, análisis de información y desinformación.

BB: Ahí entra la manipulación de información y construcción de narrativas.

RL: Correcto. Hablamos con Galet Martínez, directora de Digital News Association, quien encabezó un informe basado en herramientas de inteligencia artificial para rastrear campañas de desinformación vinculadas al Kremlin. Ese informe documenta cómo Russia Today capacitó a más de mil periodistas, influencers y comunicadores en América Latina para construir narrativas favorables a Rusia y generar campañas de desinformación.

BB: No sólo hablamos de espionaje tradicional, sino de guerra informativa.

RL: Exactamente. Hoy las guerras también se libran desde las redes sociales, los medios digitales y la manipulación de narrativas públicas. Y México se ha convertido en un terreno estratégico para ello.

BB: Hay dos vertientes muy claras: la influencia narrativa y los posibles riesgos de ciberseguridad para EU.

RL: Así es. Juan González dejó claro que estos agentes tienen capacidades operativas en materia de ciberataques. Y eso preocupa muchísimo a EU, porque México se ha convertido en un punto geográfico muy cercano para vigilar intereses estadounidenses.

BB: ¿Estados Unidos volvió a insistirle a México sobre esta situación?

RL: Sí. A finales de 2022, la entonces subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, confrontó directamente a la Cancillería mexicana y le recordó que Washington ya había entregado la lista de espías rusos que operaban con cobertura diplomática. Juan González nos confirmó que el tema seguía preocupando a EU, porque no veían ninguna acción concreta de México.

BB: Lo más grave es que estamos hablando de agentes capaces de manipular medios y realizar ciberataques.

RL: Ése es el punto central. Y aquí hay algo muy importante. Nosotros intentamos contactar directamente al general Glen VanHerck. A través de un mensaje directo, nos dijo algo muy puntual: “Mantengo mis comentarios del testimonio de 2022. No tengo nada más que agregar”. Eso es extremadamente fuerte, porque significa que, cuatro años después, sigue sosteniendo que la inteligencia rusa mantiene presencia operativa en México.

BB: Hay personajes cercanos al oficialismo vinculados con Russia Today.

RL: Sí. Y eso incrementa las preocupaciones de Washington. Juan González nos dijo que México se ha convertido en un punto extremadamente sensible para la seguridad nacional estadounidense. Pero, además, durante nuestra investigación encontramos una conexión con Cuba.

BB: Porque Cuba aparece como plataforma de inteligencia.

RL: Así es. Y encontramos información muy delicada sobre el actual embajador cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez. Fuentes cercanas al Departamento de Estado nos alertaron sobre su historial. Él trabajó anteriormente en la misión diplomática cubana en Washington y fue acusado formalmente en el 2000, junto con otros funcionarios cubanos, de conspirar para amenazar y agredir a manifestantes que pedían democracia para Cuba.

BB: Existe información que lo vincula con labores de inteligencia.

RL: Exactamente. Radio y Televisión Martí, que pertenece a la Office of Cuba Broadcasting del Departamento de Estado, señaló que Eugenio Martínez no pertenece realmente a una carrera diplomática tradicional, sino a estructuras de inteligencia cubanas. Incluso hablan de él y de su esposa, Joana Tablada, como parte de una red de inteligencia colocada estratégicamente en cargos diplomáticos.

BB: México podría funcionar como un punto de convergencia para operaciones de inteligencia rusa y cubana.

RL: Eso es justamente lo que estamos encontrando. Hay una conexión muy clara entre ambas estructuras. Y lo más delicado es que, según las fuentes estadounidenses con las que hablamos, el Gobierno ha sido advertido desde hace años.

BB: ¿El Gobierno mexicano también se habría beneficiado de estas redes?

RL: En términos de construcción de narrativas y desinformación, sí. Hemos identificado modelos de medios pequeños, con financiamiento poco claro, que replican líneas narrativas favorables al Gobierno mexicano y alineadas con estrategias de desinformación promovidas desde Russia Today.

BB: Rodrigo, ¿con qué conclusión te quedas después de esta investigación?

RL: Que estamos frente a una operación mucho más profunda de lo que se pensaba. No sólo hablamos de diplomacia, sino de inteligencia, desinformación, ciberseguridad y operaciones políticas. Y también queda claro algo muy delicado: las advertencias estaban hechas desde hace años. EU alertó al Gobierno, pero se ha permitido operar a estos agentes de inteligencia rusa y cubana en México.