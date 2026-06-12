CNTE, el chirrión por el palito y los límites del bienestar

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (supuestamente) habría recibido beneficios presupuestales de casi 400 mil millones de pesos desde la época de Andrés Manuel López, a quien ayudaron a ganar las elecciones de 2018. A diferencia de la narrativa oficiosa acerca de que tal coordinadora es una “entidad golpista” ligada al empresario Ricardo Salinas Pliego, los datos indican que la ruta del dinero se encaminó en favor de una entidad con mandos dispersos, pero que convergen en Pedro Hernández Morales —líder de la Sección 9 magisterial— y que fue clave en el empoderamiento de la autodenominada 4T.

La suma estimada equivale al 57% de las partes del daño presupuestal (700 mil millones de pesos) provocadas por el huachicol fiscal durante 7 años. Bien se puede decir que se trata de un “huachicol educativo”

Y es que los recursos ampliamente dispendiados a esa organización desde hace 7 años no se reflejan en un aumento consistente ni uniforme en la calidad educativa que esos “trabajadores” dispensan a la niñez y juventud más pobre del país: los continuos y persistentes “paros de maestros”, marchas, huelgas locas y “reuniones sindicales” no sólo reducen el tiempo expuesto en aula, sino sobre todo en la calidad docente de los educadores. Y si se tiene en cuenta que mientras en países de desarrollo medio (Chile, Colombia y España) la educación básica se enfila hacia las aplicaciones digitales, matemáticas y empatía social, en escuelas dominadas por la CNTE, las clases versan sobre una “lucha revolucionaria” y el legado de las acciones comunitarias de la “Nueva Escuela Mexicana” que legó Marx Arriaga.

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Un legado ante el cual el secretario de Educación, Mario Delgado, parece no tener remedio alguno… y esconderse de los ataques que sus socios partidistas realizan sobre la secretaría que fuera orgullo de la inclusión y movilidad social de los mexicanos hace no más de 40 años.

Consentidos en el sexenio de López, cuando se les obsequió la derogación de la exigente reforma educativa impulsada por Aurelio Nuño con el gobierno de Enrique Peña, la CNTE regresó a la mediocridad académica y a las exigencias monetarias a cambio de no armar irigotes y colaborar en los procesos electorales estatales y federales en favor de la 4T.

El actual régimen alimentó una Gargantúa política y presupuestal que, al no conocer límites, exige más y más, como la derogación de la Ley del ISSSTE 2007… y que ahora, en las vacas flacas presupuestales, resulta improbable satisfacer.

La supresión de esa reforma, junto con la reducción de jubilación a menos de 60 años del personal magisterial, implicaría cargar 850 mil millones de pesos anuales adicionales a un escueto presupuesto federal, que antes de ese compromiso ya estima endeudar a los contribuyentes con más de 1.2 billones de pesos anuales para cubrir los programas sociales con que se adquiere la voluntad de millones de votantes en favor del partido oficial Morena.

El régimen se asoció con extorsionadores que ahora lo extorsionan mediante el secuestro de la movilidad y calidad de vida de diversas ciudades del país, especialmente en la CDMX.

Pero se “apaciguarán” cuando extraigan otra tajada presupuestal. La pregunta es: ¿hasta dónde Edgar Amador podrá estirar el presupuesto público para financiar el gasto que ya no es sólo improductivo, sino abiertamente involutivo?

Fernando de Fuentes huye a la europea. En otros espectáculos, la nota es que el estudio de animación digital y efectos visuales británico DNEG, de Namit Malhotra, anunció la compra de Anima Kitchent, brazo español de la empresa mexicana Anima Estudios, que ha sido señalada recientemente por adeudos salariales y despidos injustificados.

En otras palabras, Fernando de Fuentes —quien fuera el director de uno de los estudios de animación más prometedores de América Latina—, luego de torpezas de negocios y abusos laborales cometidos por sus caballerangos, ha tenido que vender el negocio que generó éxitos como El Chavo Animado o las Leyendas de la Nahuala.

Aunque no se ha revelado el monto del contrato, se sabe que la transacción cuenta con el respaldo de una inversión por 28.8 millones de dólares de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), empresa pública española de inversión tecnológica, la cual busca expandir la capacidad de producción y acelerar el desarrollo de propiedad intelectual original.

Tal vez el gobierno “socialista” de España no esté enterado que en México el caso de Anima Estudios está plagado de opacidad en condiciones laborales y subcontratación; y que la compra de Anima Kitchent evidencia una industria europea que florece en Islas Canarias, donde cada vez son más las empresas del medio que prestan sus servicios tanto a clientes europeos como estadounidenses.

Se estima que sólo en Islas Canarias, que tiene una población de poco más de 2 millones 270 mil habitantes, la fuerza laboral en la animación ya está constituida por alrededor de 2 mil empleados, de los cuales 170 laboran en Anima Kitchent, al tiempo que las autoridades afirman que los incentivos fiscales ofrecidos en el archipiélago podrían favorecer que esta plantilla crezca hasta alcanzar entre 500 y 1000 trabajadores.

¿Qué visas caerán? Nos dicen que independientemente de los tiempos futboleros del Mundial 2026, Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, mantendrá el paso en su papel de #QuitaVisas en las próximas semanas… y que con tono jocoso invitaría a políticos mexicanos a visitar su país en los próximos partidos cuando es claro que no podrían asistir. Un reto mediático con pase al centro con dedicatoria para Adán Augusto López.