Rueda el balón y también el plantón

Mientras en las tres sedes del Mundial de Futbol rueda el balón en los partidos programados, también en las de la CNTE, en Oaxaca, Chiapas y esta capital, los plantones y bloqueos se mantienen y empezaron a reforzar para continuar sus demandas al Gobierno federal, a pesar de la propuesta de la Secretaría de Educación Pública de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para dejarla en sus manos.

Después de acordar la reinstalación de la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora, el sábado, se acordó continuar la huelga nacional y las movilizaciones para mantener sus demandas de derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 que, una y otra vez, en las reuniones con los titulares de la Secretaría de Gobernación, la han rechazado porque equivale al 20 por ciento del PIB, lo que originaría severo golpe presupuestal para el cumplimento de programas sociales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Aun cuando los gobiernos federal y capitalino han tratado de evitar acciones policiacas para impedir que la disidencia magisterial amplíe la instalación de carpas en más calles del Centro Histórico —lo que en algunos casos han tenido que hacer comerciantes hartos de cuantiosas pérdidas económicas desde hace más de un mes— en la Asamblea Nacional Representativa sabatina se quejaron de “acciones represivas” de las autoridades.

Lo que ha quedado claro es que con los actos de vandalismo que han provocado en el Paseo de la Reforma y en otras calles y avenidas de esta capital —de lo que la destrucción de la caseta de cobro de la autopista a Cuernavaca, en Tlalpan, es ejemplo—, es una clara muestra de que su intención es buscar a toda costa ser reprimidos.

Hasta ahora, han sido los propios afectados por bloqueos y plantones los que, ante la tolerancia y pasividad de las autoridades, comenzaron a retirar carpas en algunos rumbos, entre forcejeos y golpes, por los daños económicos que han resentido semana tras semana, como ya lo expresaron dirigentes del comercio organizado.

Por cierto que el acoso a la Presidenta Sheinbaum al rodear el vehículo en el que iba con la gobernadora panista Tere Jiménez, por parte de disidentes del magisterio en su gira de fin de semana en Aguascalientes, obligó a suspender la visita que iba a hacer a Zacatecas, en donde grupos similares se preparaban para hacer lo mismo.

Fue en la nueva sede de la embajada de Estados Unidos, no en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la reunión entre funcionarios del Gobierno de ese país y México, a la que tuvo que acudir el canciller Roberto Velasco, lo que motivó críticas de diplomáticos mexicanos.