Alianzas peligrosas

Seguimos en plena resaca mundialista tratando de aterrizar nuevamente en nuestra realidad; pero mientras algunos todavía gozan lo bailado o aún lamentan las penas con un mate, el futbol italiano no podía permitirse perder ni un minuto más de cara al nuevo ciclo que ha comenzado rumbo al Mundial del 2030. Después de tres grandes fracasos y perderse tres mundiales de manera consecutiva, los italianos comenzaron bravos esta nueva etapa y buscaron seducir el apellido más poderoso en el mundo de los banquillos: Guardiola. Lo que podríamos llamar un “all in” en términos de apuestas, es decir, todo o nada en busca de regresar a la gloria cuando la vida alguna vez fue color azzurra.

Rápido el sueño de Paolo Maldini de contratar a Josep Guardiola se esfumó. El entrenador catalán mantiene su intención de descansar al menos un año como lo hizo al finalizar su etapa como entrenador del Barcelona y por ahora sólo dijo: grazzie y ciao. Después tantearon el terreno con Carlo Ancelotti, pero el italiano parece haber encontrado el gusto por la samba y las caipiriñas y buscará revancha con Brasil, se ha confirmado su renovación y el entrenador campeón con Real Madrid, ya dio sus primeras declaraciones en este nuevo ciclo en donde buscará rejuvenecer al seleccionado brasileño.

Así que las opciones más atractivas se diluyeron en cuestión de horas, por lo que Maldini y Leonardo, cabezas encargadas del nuevo proyecto de la Squadra Azzurra, se enfocaron en un viejo amigo y compañero de batallas, Andrea Pirlo. Sin duda estos apellidos que evocan a las grandes hazañas que hoy echan de menos los hinchas italianos, lucía como un proyecto sólido, pero una vez más, casi como una maldición gitana, todo se derrumbó por los nexos de Andrea Pirlo con Fonbet, una casa de apuestas rusa, y que generó una fuerte polémica en Italia por la postura del gobierno italiano en contra de la invasión Rusia a Ucrania.

Incluso, Andréi Shevchnko, excompañero de Pirlo en el Milan y referente del futbol ucraniano, condenó la visita de Pirlo a Moscú como promotor deportivo de dicha empresa, “por ahora nuestra relación entra en pausa. Me dolió”. A veces lo que parecen contratos comerciales inofensivos para los futbolistas, se transforman en pesadas losas que impactan en todos los ámbitos. Por ahora Pirlo estará vetado del futbol italiano mientras sea rostro promotor de Rusia en el deporte. Una apuesta que le costó muy caro al excentrocampista del Milan y Juventus.

Vaya manera de comenzar para los italianos el proyecto que busca subsanar 12 años de penas. Finalmente, el día de ayer, la Federación Italiana de Futbol anunció a Roberto Mancini como el nuevo entrenador y encargado de reconstruir prácticamente la historia ganadora del futbol italiano. Con Mancini el futbol italiano parecía renacer cuando en el 2021 vencieron a los ingleses en la final de la Euro. Ese mismo equipo naufragó en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y Mancini se fue por la puerta de atrás. Ahora, como carambola de tres bandas y sin que pareciera la opción principal, Roberto Mancini podría ser el Javier Aguirre en 2030, tener su revancha personal y sanar viejas heridas.