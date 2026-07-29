El problema de los estudiantes merece atención prioritaria.

la diputada panista, Kenia López Rabadán reconoce, la decisión del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, de integrar una comisión técnica de especialistas y ordenar una revisión exhaustiva del proceso de admisión. Nuestra Máxima Casa de Estudios merece y se le debe una atención adecuada para encauzar debidamente los estudios superiores y evitar que se de un enfrentamiento grave.

Las autoridades actuaron con responsabilidad ante esa problemática y que con ello se pudo detener el procedimiento para buscar esclarecer lo ocurrido. Es decir, las trampas que se registraron durante el examen de admisión. Nos comentan que una empresa que ha recibido contratos millonarios debe dar seguridad en este tipo de exámenes.

Kenia López profundizó que la investigación debe realizarse de manera expedita y deslindando responsabilidades. No debe permitirse que una persona obtenga un lugar mediante fraude, manipulación o cualquier ventaja indebida.

Pero también defendió lo justo que corresponde a los que actuaran de manera responsable. Es decir, la panista pidió que deben protegerse los derechos de los aspirantes que participaron de buena fe y cuyos resultados son legítimos, eso desde luego que es lo más importante.

Las apreciaciones y defensa de la diputada presidenta sin duda son significantes, pero la UNAM no solo es ese problema que surgió a raíz de la aberrante idea de hacer el examen en línea cuando para nadie es secreto que existen herramientas de la tecnología que superan cualquier escenario para burlar todos los candados.

El verdadero problema de la UNAM, es la falta de espacios, hacer el examen de manera presencial, como históricamente se ha registrado, resolverá este problema de las trampas:

Y ¿Cómo se resolverá el problema de los miles de alumnos que son rechazados no por capacidad, sino por la falta de espacios?. El Congreso de la Unión hoy es controlado por el partido oficial con el senador, Ignacio Mier y el diputado, Ricardo Monreal, la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene los votos para hacer y deshacer.

Entonces, anote que en la UNAM se registraron 191 mil 306, de los cuales solo acreditaron su pase 21 mil 962 que se suman a los 28 mil 151 aspirantes con pase automático egresados de los 14 planteles de Bachillerato de la UNAM. Queda un problemón no solo para la rectoría de la UNAM, sino para el mismo gobierno pues como se puede atender a esos jóvenes que le apostaron por la educación oficial y hoy reciben un portazo en la cara.

+++ Quienes por su “trayectoria” se empeñan en dejar el camino libre a un caballero para convertirse en coordinador de defensa de la transformación y soberanía nacional en Baja California son las aspirantes morenistas Julieta Ramírez y Eva Moreno, así como Montserrat Caballero(PT). Julieta denunciada por uso de recursos públicos en su campaña anticipada patrocinada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo al ser su gran amiga y por ende su candidata a sucederla. La exalcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero -otra de las aspirantes- más tardo en anunciar que no cuenta con su visa de turista expedidada por el gobierno estadounidense por encontrarse en trámite migratorio, cuando fue descubierta en su mentira al exponerse que le fue revocada por las autoridades americanas por estar vinculada con la delincuencia organizada. Y cuando parecía que el camino quedaba libre para la diputada federal morenista con licencia Eva Moreno para convertirse en la abanderada se hizo pública la denuncia de que se encuentra involucrada con el cartel inmobiliario de Tijuana, ya que se apoderó de diversos terrenos por la vía de prescripción positiva a pesar de ser terrenos ejidales , para posteriormente venderlos en la modesta cantidad de 97 millones de pesos, Si la dirigencia de Morena cumple con su exigencia de candidatas, sin antecedentes de corrupción, ni estar involucrados con antecedentes o vínculos con la delincuencia, la cuota de género deberán de cumplirla en otro estado por que en Baja California la pugna interna serán de hombres politicos.

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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alertó a la ciudadanía tras detectar un esquema de extorsión que utiliza documentos oficiales falsificados, logotipos institucionales y la firma apócrifa de su titular, Raquel Buenrostro Sánchez, para engañar a particulares

la dependencia detalló que personas ajenas a la función pública suplantan la identidad institucional, así como la de la secretaria Buenrostro y la del subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera.

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El gobernador Alejandro Armenta entendió el modelo de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo aplica en Puebla.

La presidenta ha mencionado a ese estado como ejemplo de las políticas de gobierno. La inversión de 2025 fue mil 634 millones de pesos y para el siguiente año paso los 1,700 millones.

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