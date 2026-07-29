Si UNAM lo pide, FGR investigaría: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con la reiteración de que “todo tiene que ser autónomo” y “lo tienen que decidir ellos”, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recomendó a las autoridades de la UNAM que si lo requieren, en la tarea que iniciaron para aclarar las irregularidades en el examen de admisión a licenciatura que miles de estudiantes hicieron por línea, la Fiscalía General de la República podría realizar esas investigaciones.

A dos semanas del inicio de clases, los estudiantes están en la incertidumbre por la cancelación del examen de admisión, que exigen sea presencial y, mientras ellos y sus padres volvieron a marchar en CU, la mandataria insistió en que todo tiene que ser autónomo para ver cómo se cometió ese fraude, si participó la empresa que contrataron para hacer el examen, si fue que algunos estudiantes utilizaron la Inteligencia Artificial y ver cómo van a resolver quién entra o no a la universidad. “Nosotros podemos apoyar en lo que nos pidan”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: BAJO SOSPECHA La dura realidad

Después de que, hace tres días, exjefes de Estado y de Gobierno de España y las Américas condenaran el encarcelamiento de Ernesto Ruffo y alertaran sobre las consecuencias que tendría ese hecho; ayer se presentó en la mañanera, para consulta pública, el anteproyecto de Lineamientos para la Protección de los Derechos de Audiencias en Radio y TV, que prevé sanciones a concesionarios que no los respeten.

Ahí mismo, la Presidenta propuso extenderlos a prensa escrita y plataformas digitales para que sean también incorporadas al mismo, porque son temas que están también a discusión de la sociedad y se haga efectivo el derecho constitucional a la información, por lo que se convocó a concesionarios, organizaciones, académicos y ciudadanos a participar en esa consulta que comenzó ayer y que durará hasta el 21 del mes próximo, para emitir opiniones.

Los exmandatarios de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) advirtieron el riesgo de que, después del arresto del exgobernador de Baja California, sin respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, habría que estar alerta a lo que siguiera.

Por respeto a la constitucional autonomía de los pueblos, la Presidenta de México no opinó sobre la declaración dictatorial del nicaragüense Daniel Ortega, quien anunció que en su país no volverá a haber elecciones, que fue decisión personal, no de los nicaragüenses.

Ante la presencia de una decena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey de España y los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay, Keiko Fujimori tomó posesión como nueva presidenta de Perú, país con el que México ha tenido diferencias.