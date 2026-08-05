Aclaren dudas de lineamientos: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ante las críticas, inconformidades y rechazo que ha originado el anteproyecto de lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias, que es un derecho constitucional, la Presidenta Claudia Sheinbaum aceptó en la mañanera que deben ser aclarados e insistir en que no son para censurar a medios de comunicación y que si no se está de acuerdo con ellos, “hay que buscar adecuarlos para que sean más claros”.

Agregó que, “ante mentiras que se dan en algunos medios”, en la mañanera presenta la verdad y cómo va el Gobierno, y reiteró que no se sancionará a los medios por contenido ni por información, sino por tres causas: la primera, por no emitir un código de ética, la segunda, por no nombrar a un defensor de las audiencias y, la tercera, por no poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Una iniciativa del grupo parlamentario del PAN para “regular” la conferencia mañanera de prensa de la Presidenta será presentada en el próximo período de sesiones, en respuesta, advirtió, a la pretensión de darle al Gobierno la facultad de decidir qué información es verdadera, cuál es falsa o está fuera de contexto y qué pueden decir los medios de comunicación, los políticos y el ciudadano.

El dirigente nacional de ese partido, Jorge Romero, aseguró que “la mañanera” es un programa de televisión donde todos los días se presentan cifras a modo, información innumerables veces falsa y en donde se pretende imponer una verdad oficial y preguntó: “¿Quién obliga al Gobierno a rectificar si es que se equivoca?, ¿Quién le pone límite?”: Nadie”

El Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, arribó ayer a México y hoy será recibido por la Presidenta Sheinbaum para el inicio de gestiones de su gobierno, para una posible visita del Papa León XIV a nuestro país, tras lo cual acudirá y oficiará una misa en la Basílica de Guadalupe. Anoche, la Cancillería le ofreció una cena de bienvenida.

La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó que la presencia del cardenal Parolin fortalece la cercanía de la Santa Sede con México y muestra el compromiso de la Iglesia Católica con la construcción de la paz y reaviva el interés de concretar una visita del Jefe de la Iglesia Católica.

Por cierto que, desafortunadamente, un grupo de peregrinos de Nuevo León que se trasladaban en autobús a esta capital para una visita a la Basílica de Guadalupe, el vehículo fue interceptado por hombres armados, cerca de la caseta de cobro de Irapuato, que los despojó de sus pertenencias.

Aspirantes a licenciatura en UNAM que aprobaron por línea rechazan asistir al presencial.