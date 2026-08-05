Ingreso, el reto (1/2)

En el 2018, antes de la llegada de la 4T, el ingreso per cápita en México, medido en pesos constantes de 2018, fue $197,255.91. ¿Qué quiere decir ingreso per cápita? Que si el ingreso generado por todos los que participamos en la producción de bienes y servicios se hubiera repartido igualitariamente entre todos los habitantes del país, nos hubieran tocado, a cada uno, $197,255.91, $16,437.99 mensuales, $538.95 diarios. Durante el primer semestre de 2026 el ingreso per cápita fue de $197,367.91, $112 más que en 2018, el 0.06%, $16,447.33 al mes, $539.26 al día.

Doble problema: ingreso per cápita insuficiente y crecimiento también insuficiente. ¿Para qué alcanzaban, en 2018, $16,437.99 mensuales? Para poco. ¿Para qué alcanzaron, en el primer semestre de este 2026, $16,447.33 al mes? Para poco. ¿Qué tanto mejoró el bienestar de las personas el incremento, en el ingreso per cápita, de $112 entre enero de 2019 y junio de 2026?

El bienestar, que es el fin de la economía, depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponen las personas para satisfacer sus necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual hay que generar ingreso, para lo cual hay que trabajar, bienestar que debe ser el resultado de la generación personal de ingreso, gracias a que alguien está dispuesto a pagar por el producto de nuestro trabajo, no de la redistribución gubernamental, gracias a la cual el gobierno le quita a Juan una parte de su ingreso para dársela a Pedro, lo cual, por más que algunos la llamen justicia social, no pasa de ser una injusticia contra Juan, porque viola su derecho a la propiedad.

Los niveles del ingreso per cápita, y sus aumentos, no alcanzan para que la gente viva bien, mucho menos para que viva mejor, siendo éste, la baja capacidad para generar ingreso por medio del trabajo, uno de los principales problemas de la economía mexicana.

Según la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Inegi, en junio de 2025 el 44.7% de la población ocupada generó hasta un salario mínimo de ingreso. Un año después, en junio pasado, fue el 45.6%, 0.9 puntos porcentuales más, el 2.01%. En junio del año pasado el 24.9% de la población ocupada generó más de uno y hasta dos salarios mínimos. Un año después, en junio de 2026, fue el 31.9%, 7.0 puntos porcentuales más, el 28.11%. En junio de 2025 el 69.60% de la población ocupada generó hasta dos salarios mínimos de ingreso. En junio de 2026 el 77.50%, 7.9 puntos porcentuales más, el 11.35%. Cada vez más gente generando poco ingreso.

Según el reporte de Pobreza Laboral del primer trimestre (los datos para el segundo los publicará el Inegi el 26 de agosto), entre enero y marzo el 30.7% de la población ocupada se encontró en situación de pobreza laboral, incapaz de generar el ingreso suficiente para comprar la canasta básica alimentaria.

¿Qué se requiere para que aumenten los ingresos? En primer lugar, condición necesaria, pero no suficiente por sí sola, que aumente la productividad del trabajo. En segundo lugar, condición necesaria, pero tampoco suficiente por sí sola, que la demanda de trabajo, de parte de los empleadores, sea mayor que su oferta, de parte de los trabajadores. ¿Cómo andamos, en estas materias, en México?

Continuará.