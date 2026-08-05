Sukarne es mucho más que un buen filete

Vaya que levantó muchas versiones, telefonazos, dimes y diretes el supuesto plan de Grupo SuKarne de venderse, lo cual no necesariamente es cierto, pero dio mucha publicidad a la empresa comandada por Jesús Vizcarra que hoy provee 22% de las proteínas animales que se consumen en México y que abastece 45% del valor de las importaciones cárnicas que realiza Estados Unidos.

¿Se acuerdan cuando en abril de 2025 el director de Banorte informó a su consejo directivo los resultados del grupo de negocios del banco fuerte de México que entre sus posibles alternativas para crecer estaba la reconsideración de competir por la compra de Banamex? Se soltaron todo tipo de rumores en mares de tinta y tecla asegurando que la firma presidida por Carlos Hank entraría de nuevo al quite a esa puja… que quedaron en eso, en publicidad a montones, porque Banorte simplemente no participó en una segunda ronda de interesados y el control de Banamex fue adquirido por el grupo de inversionistas encabezado por Fernando Chico Pardo.

Parece que algo similar está pasando con SuKarne. Se dice que Rabobank y BBVA “estudian” la venta de la compañía que abrió el mercado de exportaciones mexicanas de carne de res. Pero Rabobank, encabezada por Stefaan Decraene, es un banco internacional de cabecera para negocios agropecuarios mientras que BBVA México, a cargo de José Luis Elechiguerra, es la palanca de los créditos sindicados que utiliza de común la compañía, también tiene en el radar todas las posibilidades de elevar el valor de los socios, especialmente en un momento en que la proteína animal va al alza de precio, especialmente en Estados Unidos.

En otras palabras, la venta es una de tantas alternativas para una compañía gigante que además de carne de res es líder en comercialización de cerdo y participa en pollo y pescado.

Basta recordar que SuKarne cuenta con 6 plantas de engorda y procesamiento, 3 plantas de operación y empaque, 180 puntos de acopio de ganado en pie así como 462 tiendas de venta directa al público en México, Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua. Y no en balde realiza el 58% de las exportaciones de carne de res de México tras abrir la puerta a otras 40 empresas ganaderas diferentes que también ya van mas allá de las fronteras.

No, no es un “taquito” de 2 mil millones de dólares.

Ley Mordaza a modo. Ayer la consejera jurídica de Presidencia no dejó duda de que la llamada ley de defensa de los derechos de las audiencias, la llamada Ley Mordaza, tiene objetivos precisos para detener la información y la opinión que le resulte incómoda al régimen: Luisa María Alcalde señaló como receptores del control gubernamental a TV Azteca, ADN Noticias y comunicadores como Luis Cárdenas, Sergio Sarmiento, Adela Micha y Manuel López San Martín.

Las llamadas “audiencias”, “defensores” serán determinados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, (apéndice de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a cargo de José Peña Merino) que a su vez determinará de manera discrecional qué es verdad o qué es mentira y determinará elevadísimas sanciones económicas… dirigidas a quienes den a conocer datos y versiones sobre malversación de fondos, pactos con grupos criminales, los abundantes casos de nepotismo y de obras y proyectos disfuncionales que secan las arcas nacionales.

Alcalde mostró una vez más el talante autoritario del régimen, sepultando las viejas consignas de la izquierda que exigía libertades ciudadanas —como la libertad de expresión y transparencia— a fin de lograr un pensamiento único que les alabe.

Multiva a los mercados internacionales. Banco Multiva, empresa del Grupo Vazol —organización presidida por el Olegario Vázquez Aldir— concretó una emisión internacional AT1 por 300 millones de dólares, su primera incursión en los mercados internacionales. La operación fortalece la base de capital del banco, respalda sus planes de crecimiento y reafirma el interés de los mercados globales por invertir en México y en proyectos de largo plazo. Esta emisión contó con la participación de Barclays, Goldman Sachs y Jefferies como coordinadores globales y colocadores.

En buena hora!

Aeroméxico, red fría y touchdown. La aerolínea bandera de México aplica estrategias de fortalecimiento clave de negocio que le generan un marco de protección ante los volátiles precios de la turbosina y el impacto sobre las decisiones de viaje de las personas. Una de ellas es la cámara de congelación que instaló en el Aeropuerto Internacional de México para establecer el primer hub aéreo de red en frío en el país. Una solución de alto valor para el transporte de medicamentos, pero también de medicamentos de alta especialidad.

Por otro lado, ayer la aerolínea que dirige Andrés Conesa dio a conocer que se convirtió en patrocinador oficial de la NFL que coordina Roger Goodell, la poderosa liga de futbol americano que tiene una gran afición en nuestro país.

Los objetivos a seguir por Aeroméxico son conectar con una comunidad estimada de 40 millones de aficionados al futbol americano en el país, lo cual fortalecerá la propuesta de valor de Aeroméxico Rewards y aprovechar toda su conectividad directa a ciudades donde juegan 21 de los 32 equipos de la liga. Vaya, entre esas rutas está Dallas-Fort Worth, Miami y Boston/Nueva Inglaterra, vinculados con los equipos Dallas Cowboys, Miami Dolphins y New England Patriots.