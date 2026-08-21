Minerometalurgia

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El análisis es el procedimiento por el cual descomponemos, para estudiarlo, un todo en sus partes. Es el procedimiento por el cual dejamos de ver el bosque (toda la producción), para ver únicamente un grupo de árboles (la producción minera), o para ver solamente un árbol (una sola actividad minera: o la extracción de petróleo y gas, o la extracción de minerales metálicos y no metálicos, o los servicios relacionados con la minería).

Al hablar de la producción podemos considerar, o la explotación directa de recursos naturales (actividades primarias), o la fabricación industrial (actividades secundarias), o la provisión de servicios (actividades terciarias). ¿Qué tenemos? El primer nivel de análisis.

Durante el segundo trimestre del año, en términos anuales (comparando con el año anterior), la producción total (todo el bosque), creció 2.1%. Las actividades primarias (una parte del bosque, que aporta el 3.8% de la producción total), crecieron 7.3%, 5.2 puntos porcentuales más que el total, el 247.62%. Las actividades secundarias (otra parte del bosque, que aporta el 32.5% de la producción total), crecieron 0.8%, 1.3 puntos porcentuales menos que el total, el 61.90%. Las actividades terciarias (la parte faltante del bosque, que aporta el 63.7% de la producción total), crecieron 2.5%, 0.4 puntos porcentuales más que el total, el 19.05%. ¿Qué tenemos? El segundo nivel de análisis.

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Consideremos la industria, que se divide en minería, que aporta el 10.5% de la producción industrial y el 3.4% de la total; en generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural, por ductos, al consumidor final, que contribuye con el 4.1% de la producción de la industria y el 1.3% de la total; en construcción, que aporta el 20.8% de la producción industrial y el 6.8% de la total; en manufacturas, que contribuyen con el 64.5% de la producción de la industria y el 21.0% de la total. ¿Qué tenemos? El tercer nivel de análisis.

Consideremos, en el marco de la industria, nada más la minería (cuarto nivel de análisis), y, en el marco de la minería, nada más la industria minerometalúrgica, que abarca la extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos (quinto nivel de análisis).

En términos anuales, en junio de 2025, decreció 1.2% (malo). Un año después, en junio de 2026, decreció más, 8.6% (peor). En términos anuales, en mayo de 2026 decreció 0.9% (malo). Un mes después, en junio, decreció más, 8.6% (peor). De malo a peor.

En términos mensuales, en junio de 2025, creció 6.3% (bueno). Un año después, en junio de 2026, decreció 10.6% (malo). En términos mensuales, en mayo de 2026 decreció 3.3% (malo). Un mes después, en junio, decreció más, 10.6% (peor). De bueno a malo a peor.

En términos anuales éste fue el crecimiento durante el primer semestre: enero, 15.1%; febrero, 13.2%; marzo, menos 3.4%; abril, menos 1.6%; mayo, menos 3.3%; junio, menos 10.6%. Promedio 2025, 0.28%. 2026,1.57%. Mejoró.

En términos mensuales éste fue el crecimiento durante el primer semestre: enero, 1.4%; febrero, menos 0.5%; marzo, menos 1.5%; abril, 4.1%; mayo, menos 0.9%; junio, menos 8.6%. Promedio 2025, 0.48%. 2026, menos 1.0%. Empeoró.

Así los resultados de la minerometalurgia, a la que, como a otras industrias, no le ha ido bien.