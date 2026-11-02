PIB, ¿Cómo vamos?

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La semana pasada dediqué los cinco Pesos y Contrapesos a dar respuestas a la pregunta ¿cómo vamos en materia de economía? Una de ellas fue que, en materia de crecimiento, medido por el comportamiento del Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, vamos bien, lo cual se confirma con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, PIB, que nos muestra cuánto pudo haber crecido la producción de bienes y servicios, para el consumo final, durante el tercer trimestre del año. La cifra definitiva la publicará el Inegi el 27 de noviembre.

En términos anuales, comparando con el mismo trimestre del año anterior, éste fue el crecimiento del PIB a lo largo de los tres primeros trimestres de 2026 (entre paréntesis, para tener punto de comparación, pongo el dato del año anterior). Primer trimestre: 0.5% (0.7%). Segundo: 1.9% (0.8%), 1.4 puntos porcentuales más, el 280.00%. Tercero: 3.2% (menos 0.2%), 1.3 puntos porcentuales mayor, el 68.42%. La buena noticia: dos trimestres consecutivos de crecimiento cada vez mayor. La mala: el aumento en la tasa de crecimiento del segundo trimestre fue 280.00% y el del tercero fue menor, 68.42%. Se perdió impulso.

En términos trimestrales, comparando con el trimestre anterior, éste fue el crecimiento del PIB durante los tres primeros trimestres de 2026 (entre paréntesis el dato del 2025). Primer trimestre: menos 0.3% (0.8%). Segundo: 1.4% (0.0%), 1.7 puntos porcentuales más, el 566.67%. Tercero: 0.9% (menos 0.1%), 0.5 puntos porcentuales menor, el 35.71%. La buena noticia: dos trimestres consecutivos de crecimiento. La mala: el crecimiento del tercer trimestre resultó menor que el del segundo.

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En términos anuales, éste fue el crecimiento promedio trimestral durante los tres primeros trimestres de cada año. 2022, 3.37%. 2023, 2.60%. 2024, 1.50%. 2025, 0.43%. 2026, 1.86%, 1.43 puntos porcentuales mayor que el año anterior, el 332.56%. Después de tres años de crecimiento cada vez menor en 2026 se modificó la tendencia.

En términos trimestrales, éste fue el crecimiento promedio trimestral durante los tres primeros trimestres de cada año. 2022, 1.10%. 2023, 0.63%. 2024, 0.40%. 2025, 0.23%. 2026, 0.67%, 0.44 puntos porcentuales mayor que el año anterior, el 191.30%. Después de tres años de crecimiento cada vez menor en 2026 la tendencia varió.

¿Cuál es la mejor comparación para responder la pregunta cómo vamos en materia de crecimiento? ¿La anual, comparando con el mismo trimestre del año anterior, o la trimestral, comparando con el trimestre anterior? Si tuviera que elegir una sería la segunda, la trimestral. ¿Cómo nos está yendo, comparando, no con el pasado remoto, sino con el reciente?

Aceptado que hay que elegir la comparación trimestral, queda otra pregunta por responder. ¿Comparando con el mismo trimestre del año anterior o con el trimestre anterior? Nuevamente, si tuviera que elegir una sería la segunda, la trimestral. ¿Cómo nos está yendo, comparando, no con el pasado remoto, sino con el reciente?

Considerando lo anterior, ¿cómo vamos en materia de crecimiento? En términos trimestrales, durante el segundo trimestre de 2026, con el cual hay que comparar el tercero, el PIB creció 1.4%. Un trimestre después el crecimiento fue menor, 0.9%. Crecimiento, bueno. Menor, malo.