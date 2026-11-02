• Raspón a Corral… desde Morena

Y no es por amarrar navajas, nos dicen, pero resulta que ayer el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, lanzó un comunicado para reforzar la narrativa de que Guadalupe Taddei —quien la semana pasada renunció al INE envuelta en un escándalo de presunta corrupción— no tiene nada que ver con Morena. Y además que la red de empresas con las que se le vincula a través del empresario Alfredo Hernández Casillas en el pasado fue contratada por OPLE de estados con gobiernos emanados del PRIAN. Bueno, pues resulta que el quinto punto de ese comunicado se refiere a una lista en la que señala de manera literal que “Chihuahua con Corral (33.9 con pliego de la ASF)”: o sea se anota el monto de contratación y la observación que generó del órgano auditor. Parece que el legislador morenista al lanzar el trancazo obvió que hoy Javier Corral es parte de la bancada de Morena en el Senado. No se entiende por qué mencionar al legislador, por cierto, si a quien se refería, o al menos así se da a entender, era al OPLE. Uf.

• CCS en letras de oro, ¿se puede?

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Y es de integrantes de los partidos Morena y Movimiento Ciudadano de quienes han salido estos días sugerencias para inscribir el nombre del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Se trata claramente de una propuesta con la que pocos podrían estar en desacuerdo. Aunque un obstáculo distinto parece estar siendo pasado por alto —¿o acaso será que ni lo conocen?— por los legisladores proponentes: resulta que el reglamento vigente del recinto legislativo establece que deben transcurrir al menos 50 años desde el fallecimiento de una persona para que su nombre pueda ser inscrito en ese espacio. Así que de mantenerse esa disposición, esa forma de hacer un reconocimiento a su trayectoria política y aportaciones a la transición se podría concretar hasta 2076. Nos hacen ver que si los legisladores quieren aprovechar el momento y darle viabilidad a sus proyectos, lo primero que deben hacer es ver cómo le hacen para no burlar su propio reglamento. Ahí el dato.

• Desayunos que sí llegan a la mesa

Entre quienes conocen de programas sociales asociados a la educación, nos piden detenernos a revisar lo que, para bien, ocurre en el estado de Baja California. En esa entidad, gobernada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuentan con el programa estatal de desayunos escolares más grande del país, único que cubre el 100 por ciento de las escuelas públicas —334 mil niñas y niños reciben alimento todos los días—. Además, la mandataria estatal llega a su quinto año de gobierno con la beca Corazón de Cimarrón, que en 2026 entregó 42 mil 571 apoyos para pagar la inscripción en la UABC. Ese programa beneficia a estudiantes a quienes su situación económica en el pasado les impedía acceder a la educación superior. En la lista también aparecen más de 3 mil escuelas rehabilitadas y la llegada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya opera en Tijuana y construye un plantel en Mexicali, con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

• FGR y el caso Ruffo

Y por aquello de las malas interpretaciones, nos comentan, la Fiscalía General de la República salió ayer a aclarar la situación del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, luego de la suspensión definitiva que una jueza federal le otorgó, como parte de un juicio de amparo interpuesto por sus abogados. Dijo la institución, a cargo de Ernestina Godoy, que, no obstante el recurso legal, la investigación continúa contra el exmandatario panista, vinculado a proceso por su posible participación en delitos en materia de hidrocarburos. Además, puso énfasis en que la suspensión otorgada no significa el fin del proceso penal que corre y su único efecto es que se suspenda de manera momentánea el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo. Es decir, que no inicie la etapa de juicio oral hasta en tanto no se determine lo conducente. Nos dicen que el aviso de la FGR, a medio puente, por cierto, impidió a algunos celebrar la medida. Pendientes.

• Tradiciones y nuevas realidades

Con la novedad de que el Día de Muertos está dejando de ser lo que era, gracias a una suerte de “gentrificación” de los panteones y sitios de culto, y Janitzio es el ejemplo más ilustrativo del fenómeno. En la pequeña isla del lago de Pátzcuaro en Michoacán, las autoridades decidieron cerrar las puertas del panteón a los turistas, una determinación que no había ocurrido, salvo en 2021, como efecto de la pandemia de Covid-19. ¿Por qué ahora se toma esta medida? Resulta que el consejo comunitario de la isla reportó el colapso de tumbas dañadas, cruces y partes del muro perimetral del cementerio, debido a la gran cantidad de personas. Un reportaje publicado hoy en estas páginas da cuenta de este fenómeno, en el que algunas voces advierten que estos espacios han dejado de ser exclusivamente lugares de encuentro espiritual y familiar, para convertirse también en atractivos turísticos, recorridos comerciales y escenarios para tomar fotografías (pal’face, como se dice ahora) y videos que se convertirán en objetos de consumo viral. ¿Qué tal? Uf.

• Avanza limpia en el INE

Y hablando del caso Taddei, resulta que en el INE se está dando una salida importante de funcionarios, porque son ya 18 del consejo cercanos a la expresidenta los que han presentado su renuncia, luego de que les fuera requerida a varios de ellos. Las dimisiones son de personal tanto del primer como del segundo nivel y no han terminado, pues los consejeros continúan revisando la estructura con la idea de completar una primera acción de saneamiento del árbitro electoral. Los cálculos presentados por versiones periodísticas indican que se trataría de decenas de personas afines a la expresidenta con posiciones en el Instituto. Es sabido que en días pasados, entre las primeras decisiones que se tomaron ya con Blanca Cruz como presidenta provisional, estuvieron las de detener contrataciones y abrir todas las oficinas y áreas del Instituto al escrutinio del órgano interno de control y la Auditoría Superior. Esta semana, además, la Cámara de Diputados emitirá la convocatoria para la designación de la nueva presidencia del INE. Atentos.