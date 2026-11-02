Recompra gobierno 566 mdd de bonos NAIM

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El sábado pasado el Gobierno federal, a través de Nacional Financiera, que lleva Carlos Torres, pagó 566 millones de dólares de los Bonos MexCat en el Fideicomiso 80460 correspondientes a la primera serie de esos documentos emitidos por 6 mil millones de dólares en 2016 para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)…, pero que canceló Andrés Manuel López, una decisión unipersonal por el que México ha pagado 3,568 millones de dólares durante 8 años dadas las obligaciones financieras establecidas en tal fideicomiso.

El pago de tales obligaciones salió de la Tarifa Única Aeroportuaria (TUA) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un convenio de cesión al Fideicomiso 80460 del derecho al cobro de la TUA (garantía de pago de los Bonos Mexcat), derechos de indemnización, derechos sobre seguros y fianzas generados por los convenios pactados con las aerolíneas.

Desde la cancelación del NAIM se han pagado en promedio anual 446 millones de dólares en tales obligaciones financieras; con la recompra de Bonos MexCat se espera una reducción a 420 millones de dólares anuales de pago de esas obligaciones, pues la deuda total remanente quedará en 3,152 millones de dólares… que vence en 2028 y luego hasta 2046 y 2047, pero con las tasas más elevadas, entre 5% y 5.5% anual en dólares, según se desprende de la información pública en el sitio para inversionistas del Gobierno mexicano.

Una de las razones —la financiera— por la que el AICM, ahora a cargo del Almirante José Padilla, no haya contado el sexenio pasado con recursos apropiados para conservación y mantenimiento adecuados tanto en pistas como en edificios terminales se debe a la extracción de recursos para cubrir esas obligaciones del fenecido NAIM. Por ello es un logro más que notable que la administración adscrita a la Secretaría de Marina, al mando del Almirante Raymundo Morales, haya logrado generar recursos excedentes por 9,500 millones de pesos (unos 420 millones de dólares) propios para la remodelación y cirugía mayor del hub nacional previo al Mundial de Futbol 2026 y aun así pagar la deuda MexCat.

Es importante acotar que, de los 3,568 millones de dólares en obligaciones con tal fideicomiso cubiertas durante el actual régimen, los intereses pagados suman 2,008 millones de dólares.

También es menester mencionar las recompras de Bonos MexCat realizadas en 2018 (por 1,800 millones de dólares) y en 2023 (por 482 millones de dólares).

El próximo vencimiento de esos bonos será en abril de 2028 por 592 millones de dólares, por lo que el NAIM tendrá que juntar más recursos… con la ventaja de que tendrá más slots (posiciones-horario) en el mediano plazo, así como el regreso de las aerolíneas de carga que así lo deseen, nuevos espacios comerciales y servicios que contribuirán al pago.

Deuda NAIM, 2.2 veces más cara que concluirlo. Ésta es la auténtica pesadilla de López Obrador: hereda a los servicios aéreos y también a los contribuyentes, conforme al calendario de pagos y tasas de interés y obligaciones contractuales con los acreedores, suponiendo que no haya recompra adicional de deuda después de 2028, el país terminará pagando en 2047 en total unos 33,268 millones de dólares por obligaciones e intereses de una deuda de 6,000 millones de dólares por un aeropuerto que no se terminó de construir.

En 2018, López lanzó la perorata de que el país no tenía posibilidad presupuestal de pagar 300 mil millones de pesos para concluir el NAIM…, pero el pago de obligaciones derivadas de la emisión de Bonos MexCat sumará dentro de 20 años unos 665.4 mil millones de pesos a valor constante.

La suma pagada equivaldría a precios actuales a lo gastado en la Refinería de Dos Bocas (que no refina) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que está muy lejos de competir con el Canal de Panamá.

Y si, la decisión de López de cancelar el NAIM, con el aplauso a rabiar de sus seguidores y funcionarios —entre ellos Javier Jiménez Espriú, a cargo de Comunicaciones y Transportes— fue la peor decisión económica en la historia de la humanidad.

El multimillonario sepulcro de AT&T México. Hablando de derroches de miedo, desde su entrada a México en 2014 —con la compra de Iusacell— hasta lo invertido en capital fijo durante 2026, AT&T invirtió 15,475 millones de dólares. Cifras han ido y venido en torno a la inversión que la multinacional, encabezada por John Stankey, hizo en este país, cifras que rondan entre los 10 mil millones y 12 mil millones de dólares, pero la cifra acertada es de 15,475 millones de dólares.

Sumando: Iusacell les costó 2,500 millones de dólares; Nextel, 1,875 millones de dólares; inversión en infraestructura y centros de atención (Capex) entre 2015 y 2025, 10 mil millones de dólares; Capex estimado de 2025 a 2026, otros 1,000 millones.

La última administración en México, a cargo de Mónica Aspe, era renuente a la venta y a finales del 2025 pretendían vender en 3 mil millones de los verdes.

Pero la compra que finalmente efectúa Grupo Televisa, que codirigen Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, en asociación con Fintech Holdings de David Martínez, fue por 2,000 millones de dólares.

La pérdida de AT&T México fue formidable, pues.

Fraudes del terror. Six Flags México, que no tiene un directivo visible, tuvo a bien hacer ventas engañosas de su Pase Anual que supuestamente incluía el acceso al “Festival del Terror”, pero ya en taquilla, los visitantes se enteran que deben pagar por la entrada a las atracciones de ese evento e incluso fastpass para evitar filas. Vaya creatividad la del director de ventas, Humberto García.

Pero considerando los líos económicos que enfrenta el holding estadounidense, que encabeza Richard Haddrill, es fácil suponer el motivo de esa venta engañosa.