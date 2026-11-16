Sheinbaum lleva el Plan México a China y prepara el terreno para presidir APEC en 2028

La relación comercial entre México y China, la atracción de inversiones y la futura presidencia mexicana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) colocan el viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Shenzhen en una agenda que combina diplomacia económica, cooperación tecnológica y posicionamiento empresarial. La mandataria participará del 17 al 19 de noviembre en los encuentros del bloque, donde presentará el Plan México ante inversionistas internacionales y sostendrá reuniones bilaterales con representantes de las principales economías de la región.

El encuentro adquiere relevancia por el tamaño del intercambio comercial entre ambos países y el desequilibrio que mantiene la balanza bilateral. China es el segundo proveedor de importaciones para México y, al cierre del tercer trimestre, el déficit comercial alcanzó un récord de 94 mil 878 millones de dólares. La visita ocurre además en medio de las tensiones comerciales, los aranceles impuestos por México y las presiones de Washington sobre la relación económica con el país asiático.

La agenda presidencial contempla una reunión con el mandatario chino, Xi Jinping, además de encuentros con representantes de Canadá, Australia y Vietnam. También incluye la participación de Sheinbaum en la plenaria de líderes de las 21 economías integrantes de APEC y en reuniones con empresarios internacionales. Uno de los compromisos centrales será su intervención como oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC, integrado por más de mil empresarios de las economías participantes. Ahí expondrá los objetivos del Plan México, los avances de la estrategia económica y las condiciones que ofrece el país para atraer capitales, en una presentación que busca colocar las oportunidades de inversión nacionales ante compañías con presencia en los mercados de Asia-Pacífico.

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La reunión con Xi Jinping tendrá un componente que va más allá del intercambio comercial. México buscará explorar proyectos de cooperación en hospitales inteligentes, iniciativas ambientales, economía circular y transformación de residuos, así como desarrollo científico, tecnológico y energías renovables. Para abordar estos temas, Sheinbaum estará acompañada por las titulares de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. La agenda también contempla identificar posibilidades de colaboración en materia energética y tecnológica.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha colocado la participación mexicana en APEC como una oportunidad para fortalecer los vínculos con las economías de Asia-Pacífico. El funcionario considera que el foro representa uno de los principales espacios de diálogo sobre comercio, inversión, producción y crecimiento económico del siglo XXI. Además, México no llega únicamente como participante, pues fue elegido por unanimidad para asumir la presidencia del mecanismo en 2028 y organizar la Cumbre de Líderes de ese año.

La transición tendrá como escala intermedia a Vietnam, que recibirá la presidencia de APEC en 2027 y organizará la reunión de líderes en Phu Quoc. Para las 21 economías del bloque, los siguientes dos años estarán marcados por desafíos relacionados con la fragmentación geopolítica, el comercio internacional y la regulación tecnológica. Entre los asuntos pendientes figuran las diferencias entre Estados Unidos y China por los controles a las exportaciones de semiconductores y los avances en inteligencia artificial, además de la necesidad de establecer marcos comunes de ciberseguridad y reducir la brecha tecnológica entre los integrantes del mecanismo.

En materia comercial, el proyecto del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP) continúa sin avanzar ante la falta de consenso entre las principales potencias. Por ello, la agenda regional también tendrá que concentrarse en acuerdos sobre comercio electrónico, aduanas inteligentes y reglas que proporcionen mayor certidumbre a las cadenas de suministro, particularmente ante las perspectivas de desaceleración económica.

Vietnam, por su parte, buscará impulsar la integración regional mediante la economía marítima, el turismo y los servicios internacionales, mientras que la transición energética y los costos que representa para la industria permanecerán entre los asuntos de discusión. Para México, la presidencia de 2028 representa y será una oportunidad para colocar sus prioridades económicas ante los principales mercados de Asia-Pacífico, pero también implica preparar una agenda de inversiones, infraestructura, comercio y cooperación tecnológica.

La presentación del Plan México en Shenzhen será uno de los primeros pasos de ese proceso, en un momento en que el país busca diversificar sus relaciones económicas sin perder de vista su integración comercial con Estados Unidos y Canadá. La visita de presidenta Sheinbaum, que comenzó con su salida de México este domingo 15 de noviembre, incluye una escala en Tijuana y un traslado de aproximadamente 21 horas hasta China. Las actividades oficiales se desarrollarán del 17 al 19 de noviembre, mientras que el regreso está previsto para el día 20.

Voz en Off

Farmacias del Ahorro ha confirmado la adquisición de Farmacias Benavides, operación que, una vez autorizada por la Comisión Nacional Antimonopolio, reunirá a dos de las principales cadenas farmacéuticas del país bajo una misma estructura, con más de 3 mil sucursales, 1,132 establecimientos y 481 consultorios médicos de Benavides al cierre del tercer trimestre de 2026, además de las aproximadamente 2 mil unidades que opera Farmacias del Ahorro. La transacción, cuyo monto no fue revelado, contempla la venta de Benavides por parte de The Boots Group, controlado mayoritariamente por la firma estadounidense de capital privado Sycamore Partners, en asociación con Stefano Pessina y su familia, con lo que la cadena de más de 100 años de historia regresará a manos mexicanas al pasar al control de la compañía fundada en 1991. La operación incorpora también capacidades digitales, programas de lealtad, productos de marca propia y servicios médicos: Benavides cuenta con comercio electrónico y 481 consultorios, mientras Farmacias del Ahorro dispone de marketplace, Monedero del Ahorro con más de 20 millones de usuarios activos y servicios que incluyen más de un millón de consultas médicas gratuitas, la distribución de más de 500 mil medicamentos esenciales gratuitos mediante su programa de lealtad y más de 800 mil entregas a domicilio sin costo cada mes. La integración permitirá ampliar la cobertura comercial y fortalecer los servicios farmacéuticos y de atención médica de ambas cadenas. Mientras se cumplen las condiciones de cierre y se obtiene la autorización antimonopolio, las empresas continuarán operando de manera separada e independiente. El acuerdo coincide además con el proceso iniciado por Benavides en mayo para retirar sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, donde cotizó durante más de tres décadas….

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