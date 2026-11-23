El 13 de noviembre, la Corte Suprema estadounidense aceptó intervenir en la controversia para decidir si el presidente puede suspender el acceso al asilo mediante una proclamación de emergencia en la frontera.

Aunque pareciera parte de las controversias habituales sobre inmigración, el asunto plantea una pregunta más amplia relacionada con la división de poderes: ¿hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo cuando considera que una situación extraordinaria exige medidas que la legislación no contempla expresamente?

El origen del litigio se encuentra en una orden firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025. En ella declaró que existía una invasión desde la frontera con México y ordenó suspender la entrada de determinados extranjeros. La administración interpretó que esa decisión también le autorizaba a impedirles solicitar asilo y acelerar su expulsión sin las garantías previstas en la legislación migratoria. Un grupo de inmigrantes y organizaciones civiles impugnó las medidas ante los tribunales federales. Argumentaron que la facultad presidencial para restringir la entrada al país no equivale a autorizarle para desconocer los procedimientos establecidos por el Poder Legislativo a fin de solicitar protección frente a persecución o tortura.

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Un juez federal les dio la razón. Posteriormente, un tribunal de apelaciones confirmó esa decisión. Para el tribunal, el texto, la estructura y la historia de la legislación migratoria no permiten interpretar que el Congreso haya concedido facultades ilimitadas al presidente para sustituir los procedimientos de expulsión o eliminar el acceso a determinadas protecciones. La administración sostiene lo contrario. Estima que la legislación reconoce amplias atribuciones presidenciales para impedir el ingreso de extranjeros y que, si determinadas solicitudes de asilo serán rechazadas, carece de sentido obligar al gobierno a recibirlas y tramitarlas. La controversia refleja una distinción fundamental del derecho público: la facultad para adoptar una decisión no comprende necesariamente la posibilidad de modificar las reglas mediante las cuales debe ejecutarse. El presidente puede disponer de amplios poderes en materia fronteriza, pero eso no significa que pueda alterar por sí mismo las disposiciones legales relacionadas con la inmigración. El asunto adquiere especial importancia cuando están involucradas garantías destinadas a impedir que una persona sea enviada a un país donde puede sufrir persecución o tortura. También existe una cuestión institucional. La Constitución distribuye entre el Congreso y el Ejecutivo distintas responsabilidades en materia migratoria. El primero establece las reglas generales mediante leyes; el segundo las ejecuta. Las situaciones excepcionales pueden justificar ejercer facultades extraordinarias, pero por sí mismas no resuelven dónde termina la autoridad presidencial y comienza la competencia legislativa.

La Corte tendrá que examinar la legalidad de la orden ejecutiva y de los lineamientos administrativos, así como el alcance de las facultades de los tribunales para suspender su aplicación. Mientras tanto, las restricciones permanecen vigentes. La cuestión de fondo no consiste en negar al Estado la posibilidad de responder a una emergencia fronteriza. Se trata más bien de determinar si esa respuesta puede modificar derechos y procedimientos que el legislador decidió preservar.