Con amplia colaboración y apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estados Unidos, el FBI y la conducción del Comando Norte de ese país, sin reclamos ni aspavientos soberanos, efectivos del Ejército Mexicano localizaron y capturaron a Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, heredero del Cártel de Los Beltrán Leyva e impulsor de la guerra entre la Mayiza y Los Chapitos que, desde hace más de dos años, ha dejado más de cuatro mil víctimas, con saldo de una veintena de muertos, entre sicarios, militares y civiles, caos y pánico que originó, la noche del viernes, a los habitantes del municipio sinaloense de Guasave.

The New York Times reveló que durante varias semanas, autoridades mexicanas y estadounidenses compartieron información para ubicar al capo, acusado de traficar grandes cantidades de fentanilo, metanfetaminas y cocaína a EU, quien era considerado por autoridades de ambos países como el heredero de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, ambos en prisión perpetua en cárceles de aquel país y que, la madrugada del sábado, fue trasladado a la Fiscalía de Delincuencia Organizada en esta capital, bajo fuerte custodia militar.

DE ESTO Y DE AQUELLO …

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De acuerdo a lo publicado por el diario neoyorquino, cuando las condiciones meteorológicas lo permitieron, EU realizó misiones de reconocimiento y localización con drones en la zona en la que se sospechaba la ubicación de Meza Flores, “a petición y con autorización del Gobierno mexicano”, lo que permitió que analistas militares mexicanos reconstruyeran las rutinas, interceptaran comunicaciones y siguieran los movimientos del capo mediante imágenes de videos en tiempo real, captadas por aquéllos.

Después de presidir el desfile cívico-militar del viernes pasado en el Zócalo y acusar a la oposición de pretender deslegitimizar la elección del próximo año, dirigentes del PAN y Somos, respondieron que “es la Presidenta Claudia Sheinbaum y su partido los que ya descarrilaron ese proceso, al apoderarse del INE” y que ellos lo que demandan es que haya un árbitro independiente, tras los escándalos de corrupción de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei.

Por cierto, que la redoblada vigilancia terrestre y aérea por parte de las fuerzas federales en diversos puntos en Valle de Bravo, en el Estado de México, en donde han ubicado a los hermanos Johnny y José Alfredo Olascoaga, apodados El Pez y El Fresa, líderes de la Nueva Familia Michoacana reclamados por la justicia de EU, parece que al fin van por ellos.

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, reconoció a las fuerzas de seguridad mexicana por su valentía y profesionalismo en la captura de El Chapo Isidro y destacó el intercambio de información estratégica.