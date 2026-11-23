Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Unos son los datos macroeconómicos (macroeconomía, según el Diccionario de la Lengua Española, es el “estudio de los sistemas económicos de una nación, región, etc., como un conjunto, empleando magnitudes colectivas o globales, como la renta nacional, las inversiones, exportaciones e importaciones, etc.”), y otros los microeconómicos (microeconomía, según el mismo diccionario, es el “estudio de la economía en relación con acciones individuales, de un comprador, de un fabricante, de una empresa, etc.”). Y lo que cuentan los datos macro puede no coincidir con lo que cuentan los micro.

Tres ejemplos de datos macroeconómicos: el Producto Interno Bruto, que mide trimestralmente la producción de bienes y servicios para el consumo final; el Indicador Global de la Actividad Económica, que mide mensualmente, con menos amplitud que el PIB, la producción de satisfactores para el consumo final; el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que mide la variación promedio de los precios de los bienes y servicios de una canasta de satisfactores, representativa del consumo familiar.

Además de estos datos macroeconómicos el Inegi publica, mensualmente, datos microeconómicos: los indicadores del sector servicios, de las empresas comerciales, del sector manufacturero y de las empresas constructoras. ¿Cómo vamos a nivel microeconómico? Comienzo por los indicadores del sector servicios (servicios privados no financieros).

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En septiembre, en términos mensuales, los ingresos generados por la venta de bienes y servicios crecieron 0.8%. Un mes antes crecieron menos, 0.4%, y un año antes decrecieron 0.2%. Mejores resultados en ambas comparaciones. En términos anuales crecieron 1.7%. Un mes antes crecieron menos, 0.7%, y un año antes también, 0.9%. Mejores resultados en ambas comparaciones.

En septiembre, en términos mensuales, el personal ocupado decreció 0.3%. Un mes antes decreció menos, 0.1%, y un año antes decreció también 0.1%. Peores resultados en ambas comparaciones. En términos anuales decreció 2.0%. Un mes antes decreció menos, 1.8%, y un año antes permaneció sin cambio, 0.0%. Peores resultados en ambas comparaciones.

En septiembre, en términos mensuales, los gastos totales (gastos de operación), crecieron 0.8%. Un mes antes crecieron menos, 0.3%, y un año antes decrecieron 0.4%. Mejores resultados en ambas comparaciones. En términos anuales crecieron 0.4%. Un mes antes decrecieron 0.8%, y un año antes crecieron 3.1%. Mejores resultados comparando con el mes anterior y peores comparando con el año anterior.

Por último, en septiembre, en términos mensuales, las remuneraciones totales (el pago a quienes proporcionan factores de la producción), decrecieron 0.2%. Un mes antes decrecieron más, 0.4%, y un año antes permanecieron sin cambio, 0.0%. Mejores resultados en la comparación con el mes anterior y peores comparando con el año anterior. En términos anuales crecieron 0.2%. Un mes antes crecieron más, 0.4%, y un año antes crecieron 3.3%. Peores resultados en ambas comparaciones.

Haciendo cuentas. Buenos resultados, 43.75%. Malos, 56.25%. Más malos que buenos. Malo. Llama la atención que, en lo que a personal ocupado respecta, y por lo tanto a remuneraciones totales, los resultados de todas las comparaciones sean malos.

Continuará.