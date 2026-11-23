Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La filtración de 15 millones de documentos internos del Deutsche Bank, entre ellos correos electrónicos, informes de cumplimiento normativo, registros financieros y comunicaciones entre empleados, puso al descubierto a uno de los bancos más importantes de Europa.

Lo que más llama la atención de estas comunicaciones internas e informes oficiales, es cómo tras un largo camino de advertencias sobre algunos clientes de la institución bancaria, los intereses comerciales terminaron por imponerse sobre las normas que una entidad financiera debería cumplir.

Ese fue el caso, por ejemplo, del pederasta Jeffrey Epstein, quien fue aceptado como cliente del Deutsche Bank en 2013, años después de haber sido condenado por solicitar servicios sexuales a una menor de edad.

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Más adelante, el propio banco alemán presentó un total de 21 informes de actividad sospechosa del financiero ante las autoridades estadounidenses relacionadas con Epstein y empresas vinculadas a él, por un importe conjunto cercano a los 582 millones de dólares; sin embargo, su cuenta no se cerró hasta su detención en julio de 2019.

Y más allá de los nombres conocidos por sus abusos y corruptelas en todo el mundo, la filtración y posterior investigación periodística que da a conocer dicha información muestra el funcionamiento de los controles bancarios y la nula responsabilidad de una entidad de renombre cuando decide mantener relaciones comerciales con clientes de ese perfil, pese a los riesgos identificados por los controles de la propia institución.

Deutsche Bank también ha financiado proyectos de empresas españolas investigadas por sobornos y corrupción en países como Angola, Camerún, Ecuador, Panamá y República Dominicana. Internamente se celebraban las comisiones que generaban estas operaciones mientras las auditorías señalaban deficiencias en los controles.

El banco alemán también financió a grandes multinacionales extranjeras, entre ellas Odebrecht, que fue la cómplice de un escándalo de corrupción en México que involucró a la constructora brasileña y su filial Braskem, las cuales pagaron más de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2010 y 2014, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Otras operaciones que desnudan la falta de integridad de la entidad bancaria tiene que ver con las relacionadas con grandes compañías energéticas. En este caso los supuestos compromisos medioambientales del banco quedaban subordinados por la continuidad de los jugosos negocios obtenidos con las energéticas.

A pesar de que los controles internos alertaron de empresas energéticas que perjudicaban el medio ambiente y de que las propias entidades bancarias anuncian objetivos climáticos ambiciosos, se mantienen los servicios a compañías cuya actividad plantea riesgos ambientales.

La respuesta de Deutsche Bank se ha basado en defender que muchos de los acuerdos descritos en las investigaciones periodísticas pertenecen al pasado y que la entidad ha reforzado sus controles; sin embargo, sus acciones cayeron un seis por ciento tras darse a conocer esta información y, lo más importante, se dio a conocer cómo actúan al interior estas entidades financieras dentro de un sector que depende de la confianza y la reputación.

Cuántas instituciones financieras en el mundo hacen estas prácticas corruptas y desleales que afectan no solo a sus clientes sino a la sociedad en general.

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